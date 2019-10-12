Актер С.Сигал не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

с чего всё началось

Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, не знает, начисляют ли ему пенсию, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Происшествия В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.

Единоборства Воронцова вышла в финал ЧМ по боксу, победив чемпионку мира В финале турнира Воронцова поспорит за титул с победительницей боя англичанки Кэррис Артингстолл и Нести Петесио из Филиппин, являющейся вице-чемпионкой мира в данной весовой категории.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Общество В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Кино Скончался голливудский актер Роберт Форстер Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.

Происшествия Катер затонул на реке в Хабаровском крае Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.