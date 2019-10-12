Политика

РИА НовостиРИА НовостиСтивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, не знает, начисляют ли ему пенсию, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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Актер С.Сигал заявил, что не знает о начислении ему пенсии в России

Актер С.Сигал не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.
Агентство Москвавчера в 11:52

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Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости02:03

Стивен Сигал отреагировал на вопрос о начислении ему пенсии в России

Газета.Ruвчера в 17:37

Актер С.Сигал заявил, что не знает о начислении ему пенсии в России

Агентство Москвавчера в 11:52

Стивен Сигал признался, что ничего не знает о своей российской пенсии

Телепрограммавчера в 13:53

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Москва 24вчера в 13:18

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Lenta.ruвчера в 12:58

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

ТВ Центрвчера в 14:01
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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
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В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов

45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
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В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»

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В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам

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Воронцова вышла в финал ЧМ по боксу, победив чемпионку мира

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Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
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Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru вчера в 09:16
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

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РИА Новости вчера в 17:31
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
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Происшествия

СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе

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Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

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Футбол

«Рома» интересуется полузащитником «Локомотива»

Итальянский футбольный клуб «Рома» интересуется полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.
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Семья Заворотнюк впервые выступила с заявлениями

В сообщении семья актрисы отметила, что Instagram заблокировал «аккаунт против лжи и травли в СМИ».
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Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
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Скончался голливудский актер Роберт Форстер

Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
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Катер затонул на реке в Хабаровском крае

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Наука

Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
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В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
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Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

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Стивен Сигал
Американский актёр
Американский актёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, певец, гитарист, и мастер боевых искусств. Имеет гражданство США, России и Сербии.
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