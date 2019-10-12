Политика
РИА НовостиСтивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, не знает, начисляют ли ему пенсию, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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с чего всё началось
Актер С.Сигал не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.Агентство Москвавчера в 11:52
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Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Происшествия
В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»
Футбол
Нойштедтер: Изменить ситуацию в «Динамо» могут только победы
Развернуть ситуацию могут только победы, — отметил Роман. Напомним, что Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".
Происшествия
В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам
Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
Единоборства
Воронцова вышла в финал ЧМ по боксу, победив чемпионку мира
В финале турнира Воронцова поспорит за титул с победительницей боя англичанки Кэррис Артингстолл и Нести Петесио из Филиппин, являющейся вице-чемпионкой мира в данной весовой категории.
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
Происшествия
СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
Футбол
«Рома» интересуется полузащитником «Локомотива»
Итальянский футбольный клуб «Рома» интересуется полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые выступила с заявлениями
В сообщении семья актрисы отметила, что Instagram заблокировал «аккаунт против лжи и травли в СМИ».
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
Кино
Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Наука
Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые
Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Футбол
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ в многоборье
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
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