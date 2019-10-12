Актер С.Сигал не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

с чего всё началось

Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, не знает, начисляют ли ему пенсию, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

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