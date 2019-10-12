Политика

РИА НовостиРИА НовостиСтивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, не знает, начисляют ли ему пенсию, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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Актер С.Сигал заявил, что не знает о начислении ему пенсии в России

Актер С.Сигал не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.
Агентство Москвавчера в 11:52

Подробнее о событии

Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

Рамблер04:11

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Москва 24вчера в 13:18

Стивен Сигал отреагировал на вопрос о начислении ему пенсии в России

Газета.Ruвчера в 17:37

Стивен Сигал признался, что ничего не знает о своей российской пенсии

Телепрограммавчера в 13:53

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости02:03

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Lenta.ruвчера в 12:58

Актер С.Сигал заявил, что не знает о начислении ему пенсии в России

Агентство Москвавчера в 11:52
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Футбол

Головин забил четвертый мяч сборной России в ворота Шотландии

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин забил четвертый мяч в сегодняшней игре в ворота сборной Шотландии.
Bobsoccer 10 октября в 16:32
Армия и оружие

Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН 06:27
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 10 октября в 07:10
Происшествия

Под Пензой грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП

В Пензенской области грузовой автомобиль сбил четырёх человек во время оформления другого ДТП, в результате чего два человека погибли и двое пострадали.
RT на русском 04:45
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Происшествия

Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 10 октября в 08:44
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 09 октября в 10:42
Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Футбол

Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Футбол

Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

REGNUM 00:27
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском вчера в 14:17
Автоспорт

Квалификационные гонки сезона-2020 пройдут в России, Франции и Бельгии

Квалификационные гонки в сезоне-2020 года пройдут на этапах в России, Франции и Бельгии, утверждает Auto Motor und Sport.
Спорт-Экспресс 06:41
Музыка

Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.
Ведомости 03:14
Здоровье

В Оренбурге ребенок заразился мышиной лихорадкой

В сентябре текущего года в областном центре было зафиксировано 19 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, в том числе среди заболевших есть и 13-летний ребенок.
1743.ru 06:00
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве и Подмосковье

РБК 06:53
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 вчера в 11:41
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Политика

На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.
Взгляд.ру 04:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 10 октября в 18:32
Здоровье

Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Вечерний курьер 02:39
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти

Семь человек, включая десятилетнего ребенка, получили ранения в ДТП на 119 километре трассы «Кола» в Ленинградской области.
Пятый канал 05:55
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM вчера в 14:18
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Стивен Сигал
Американский актёр
Американский актёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, певец, гитарист, и мастер боевых искусств. Имеет гражданство США, России и Сербии.
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