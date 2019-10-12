Политика

Lenta.ruLenta.ruСтивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Актер С.Сигал заявил, что не знает о начислении ему пенсии в России

Актер С.Сигал не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.
Агентство Москвавчера в 11:52

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Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

Рамблер04:11

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости02:03

Актер С.Сигал заявил, что не знает о начислении ему пенсии в России

Агентство Москвавчера в 11:52

Стивен Сигал признался, что ничего не знает о своей российской пенсии

Телепрограммавчера в 13:53

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Москва 24вчера в 13:18

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Lenta.ruвчера в 12:58

Стивен Сигал отреагировал на вопрос о начислении ему пенсии в России

Газета.Ruвчера в 17:37
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Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК 09:20
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Происшествия

Россияне проголосовали за возвращение смертной казни

Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости 07:08
Происшествия

В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам

Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
RT на русском 01:57
Футбол

Минспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году

Министерство спорта России выразило поддержку Казани в проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.
RT на русском 08:37
Происшествия

Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд

Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
Вести.Ru 07:53
Единоборства

Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания

Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Армия и оружие

Пентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии

Военные США в Сирии подверглись обстрелу с турецких позиций, сообщил Пентагон.
Взгляд.ру вчера в 20:29
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Футбол

Ларссон признался, что привыкает к новой позиции в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об адаптации в московской команде, сообщает fotbollskanalen.se.
Спорт-Экспресс 09:20
Армия и оружие

Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Политика

В Польше перед выборами в парламент наступил день тишины

За сутки до парламентских выборов в Польше наступил «День тишины».
Парламентская газета 05:25
Теннис

Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
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Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек

РБК вчера в 09:23
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Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Наука

Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы

Российская газета 01:25
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Оксана Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии

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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
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Гаджеты

Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10

В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
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Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Политика

В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
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Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
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Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей

Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
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Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

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Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
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Стивен Сигал
Американский актёр
Американский актёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, певец, гитарист, и мастер боевых искусств. Имеет гражданство США, России и Сербии.
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