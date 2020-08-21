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Подмосковье Сегодня
Подмосковье Сегодня

Сто пятьдесят один новый случай коронавируса выявили в Подмосковье

Число зараженных в области достигло 66 692 человек. Выздоровели по данным на пятницу более 50,1 тысячи заболевших.В источнике
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Подмосковье Сегодня

Еще 154 человека вылечились от COVID-19 в Подмосковье

Подмосковье Сегодня04:30
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
4

Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии

Основная соперница Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская дала интервью польскому каналу «Белсат», сообщив, что если будет решено провести новое голосование, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства она уже не станет.
Наша версия02:45
437

Бывшего заммэра Красноярска подозревают в превышении полномочий

Бывшего заместителя мэра Красноярска подозревают в превышении должностных полномочий при контроле за поставкой продуктов питания муниципальному предприятию, сообщает МУ МВД России «Красноярское».
АиФ Красноярск03:38
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