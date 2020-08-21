Издатель Adult Swim Games и студия Soleil объявили, что трёхмерный платформенный боевик Samurai Jack: Battle Through Time уже вышел на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC (в Epic Games Store и Steam).
В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Основная соперница Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская дала интервью польскому каналу «Белсат», сообщив, что если будет решено провести новое голосование, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства она уже не станет.