Футбол

Нева СпортНева СпортСтогниенко: Для меня загадка, как работает стриминг на «Okko Спорт»

3 фото
Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко рассказал о перебоях в трансляциях, которые прошли на выходных. По словам Стогниенко, в понедельник в редакции Okko прошла летучка, где был разобран прошлый тур и обсуждена работа в следующем.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главные новости дня. Санкт-Петербург примет финал ЛЧ-2020/21, Бердыев может сменить Хохлова

Бомбардир.ру15:03

Стогниенко: Для меня загадка, как работает стриминг на «Okko Спорт»

Нева Спорт09:34

«Чушь, что у нас в редакции паника». Okko ответил на фейки о передаче прав «Матчу»

Спорт БИЗНЕС Online06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
Здоровье

Учёные рассказали, почему нельзя пить таблетки от давления по утрам

Актуальные Новости 10:16
Происшествия

Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу

По предварительным данным, мужчина надругался над родственницей дважды: оба раза он вывозил девушку на машине в поле, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.
ГТРК Башкортостан 10:04
Политика

Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Футбол

УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году

УЕФА официально объявила название нового клубного турнира, который начнет проводиться с сезона 2021-2022 годов.
Российская газета 15:23
Политика

Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли

Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело 12:47
Общество

Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет

Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Здоровье

В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района

Московский Комсомолец вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru 07:29
Политика

WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа

Как сообщает газета, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».
RT на русском 15:02
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Наука

Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль

Ugpressa.ru вчера в 16:04
Политика

Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter

ТАСС 14:04
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Общество

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Гаджеты

Появились официальные изображения Samsung Galaxy A70s

Фотографии еще неанонсированного Samsung Galaxy A70s уже появились на просторах базы китайского регулятора TENAA, а это означает, что устройство готово к релизу.
Live24 вчера в 03:38
Политика

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
Политика

Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.
Газета.Ru 15:08
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 08:09
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК 03:03
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Происшествия

Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» завершена

Интерфакс вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании

Народные новости вчера в 23:26
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия

В Петербурге снова возбудили уголовное дело против генерала Абакумова

В Петербурге снова возбудили уголовное дело против генерал-майора Ивана Абакумова.
78.ru 13:37
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Футбол

ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами

Sputnik Южная Осетия 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное