Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко рассказал о перебоях в трансляциях, которые прошли на выходных. По словам Стогниенко, в понедельник в редакции Okko прошла летучка, где был разобран прошлый тур и обсуждена работа в следующем.

Стогниенко: Для меня загадка, как работает стриминг на «Okko Спорт»

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