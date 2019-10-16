Футбол
Soccer.ruСтоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:57, Вашингтон
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Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
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Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.
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На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
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На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Культура
Съемки нового сезона сериала «Сваты» оказались под угрозой срыва
Съемки седьмого сезона популярного сериала «Сваты», которые были запланированы на конец этого года, могут оказаться под угрозой срыва.
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Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью
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Первый трейлер фильма «Лед 2» появился в Сети
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У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
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Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
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Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
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Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
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В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
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