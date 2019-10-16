Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.

Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии

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