Футбол
Soccer.ruСтоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
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В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Кети Топурия влюбилась в дипломата Льва Деньгова с первого взгляда
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Армия и оружие
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Напомним, новейший российский дрон "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года.
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На сайте Change.org появилась петиция, авторы которой предложили закрепить на государственном уровне крепостное право.
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Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской
Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
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