Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСтоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии

Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стоичков предложил на пять лет исключить болгарские клубы из еврокубков

Спорт-Экспресс12:38

Стоичков заплакал в прямом эфире, обсуждая расизм на матче Болгария — Англия

Чемпионат09:55

Стоичков расплакался, комментируя расистский скандал в Болгарии

Sport24.ru07:49

Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале вокруг матча Болгария – Англия

Бомбардир.ру08:23

Стоичков заплакал, комментируя расистский скандал в Болгарии

Советский спорт08:22

Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии

Soccer.ru08:07

Расистский скандал довел Стоичкова до слез

РИА Новости09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Амур.инфо 02:58
Авто

В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos

В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Космос

Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики

Вечерняя Москва вчера в 21:00
Шоу-бизнес

56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке

В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским 6-летнего мальчика нашли алкоголь

Профиль вчера в 16:22
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Недвижимость

В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей

Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки

Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер 15:07
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Политика

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
ТАСС 15:59
Шоу-бизнес

Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова

Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews 15:00
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Политика

В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева

В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы вчера в 07:09
Экономика

Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение

Снижение курса биткоина негативно отразилось на других криптовалютах.
РБК 02:55
Наука

Сновидения могут служить мозгу средством забывания ненужного опыта

Сновидения посещают нас в периоды «быстрого», или «парадоксального» сна: его фазы длятся по 10-15 минут, чередуясь с примерно 1,5 часа более долгого и спокойного «медленного» сна.
Naked Science 12 октября в 02:02
Происшествия

В Дагестане сибирской язвой заболело уже пять человек

Национальное Аграрное Агентство 10:32
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM 15:59
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Политика

Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви

Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
РИА Новости 14:45
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru вчера в 10:45
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.
Говорит Москва 09:26
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Авто

В России запретят ездить без номеров на новых авто

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
Уфимские Заметки 14:07
Наука

Для чего урчат кошки и 5 других загадок природы и космоса

Популярная механика 05:11
Происшествия

Задержан глава администрации города Новочеркасска

The Moscow Post 07:22
Общество

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru 15:52
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное