Футбол
Soccer.ruСтоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
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«Надо отстранить болгарские клубы на 5 лет от еврокубков». Стоичков — о расизме
Sport24.ruвчера в 17:19
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ТК Звезда 15 октября в 03:50