Футбол
Soccer.ruСтоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
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Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
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Политика
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Общество
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Политика
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Наука
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Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
Происшествия
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Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
Шоу-бизнес
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Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Финансы
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В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
Шоу-бизнес
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Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
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Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
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Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
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Игры
В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити
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Экономика
В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт
Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
Политика
В Конгрессе США представили список санкций против Турции
Законопроект о санкциях за военную операцию в Сирии был представлен в среду Палатой представителей Конгресса США, а именно конгрессвумен Лиз Чейни и более чем 90 республиканцами.