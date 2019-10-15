Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков не смог сдержать эмоций, комментируя скандал во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия (0:6). Напомним, болгарские фанаты проявляли расизм по отношению к темнокожим игрокам соперника, в результате чего игра была остановлена.

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