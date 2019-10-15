Футбол
Sport24.ruСтоичков расплакался, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков не смог сдержать эмоций, комментируя скандал во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия (0:6). Напомним, болгарские фанаты проявляли расизм по отношению к темнокожим игрокам соперника, в результате чего игра была остановлена.
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Терпению англичан пришел конец. Теперь у Болгарии большие проблемы из-за проявлений расизма
Спорт день за днемвчера в 09:00
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Шоу-бизнес
Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 00:13
Футбол
Черчесов назвал условие вызова Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной страны по футболу Станислав Черчесов рассказал, что вызов в национальную команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые недавно вышли из колонии по УДО, возможен, если они докажут, что способны защищать честь сборной.
Вести Подмосковья 04:15
Политика
Лондон передал ЕС проект политической декларации к соглашению о Brexit
Британская сторона передала Евросоюзу подготовленный ею проект политической декларации к соглашению о Brexit и ждет ответа от Брюсселя.
ТАСС 06:23
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
ТАСС 07:38
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
РБК 06:07
Происшествия
Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
RT на русском 06:29
Общество
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург с официальным визитом, сообщает ТАСС.
ТагилСити.ру 07:49
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках не насанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Спорт
Россиянка перешла в сборную Словении
УтроNews 08:00
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
Российская газета 07:18
Политика
Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
RT на русском 07:37
Транспорт
Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты
Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57
Авто
BMW рассекретила переднеприводный седан 2-Series Gran Coupe
Седан базируется на переднеприводной платформе FAAR, которую делит с 1-Series.
Авторамблер 04:18
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:55
Общество
Врачам «скорой» разрешат оказывать помощь без согласия пациента
Депутаты предложили наделить медицинских работников «скорой» правом оказывать помощь гражданину, который не в состоянии дать на это согласие.
vtomske.ru вчера в 01:00
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Общество
Дженнифер Энистон завела Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс вчера в 10:12