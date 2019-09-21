Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Стоило уехать в 19 лет в Европу, чтобы сейчас перейти в «Зенит». Караваев — о ЦСКА, Слуцком и РПЛ

Вячеслав Караваев дал первое большое интервью после перехода в «Зенит». Как уехал в Чехию вопреки желанию родителей Из-за чего наотрез отказался от ФНЛ По каким вопросам Слуцкий звонил Караваеву перед подписанием контракта с "Витессом" Слуцкий говорил с ним только на английском.
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Шоу-бизнес

Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание

ФАН вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Футбол

РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина

Life.ru вчера в 10:07
Армия и оружие

США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

Lenta.ru вчера в 20:42
Кино

Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO

Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь вчера в 12:55
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Sport24.ru вчера в 13:26
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество

В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов

Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Политика

На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек

РИА Новости вчера в 21:38
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Политика

Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»

Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК вчера в 13:03
Политика

Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Здоровье

В Минздраве рассчитали ежедневную безопасную дозу алкоголя

Специалист Центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев рассказал о реальном влиянии алкоголя на человеческий организм.
Кубанские новости 19 сентября в 00:27
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет

Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 00:28
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Общество

Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой

По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт.
Коммерсантъ вчера в 01:43
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия

Крупный торговый центр загорелся во Владивостоке

Крупный торговый центр "Максим" загорелся в столице Приморья рано утром в субботу.
Российская газета вчера в 18:29
Авто

Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30

Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru вчера в 13:38
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 19 сентября в 15:00
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru вчера в 03:30
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Российская газета 18 сентября в 09:52
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
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Сергей Семак
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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