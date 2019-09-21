Футбол
Матч ТВ«Стоило уехать в 19 лет в Европу, чтобы сейчас перейти в «Зенит». Караваев — о ЦСКА, Слуцком и РПЛ
Вячеслав Караваев дал первое большое интервью после перехода в «Зенит». Как уехал в Чехию вопреки желанию родителей Из-за чего наотрез отказался от ФНЛ По каким вопросам Слуцкий звонил Караваеву перед подписанием контракта с "Витессом" Слуцкий говорил с ним только на английском.
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Шоу-бизнес
Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание
ФАН вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Армия и оружие
США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Lenta.ru вчера в 20:42
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь вчера в 12:55
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Sport24.ru вчера в 13:26
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Политика
Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»
Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК вчера в 13:03
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Здоровье
В Минздраве рассчитали ежедневную безопасную дозу алкоголя
Специалист Центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев рассказал о реальном влиянии алкоголя на человеческий организм.
Кубанские новости 19 сентября в 00:27
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет
Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 00:28
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Общество
Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой
По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт.
Коммерсантъ вчера в 01:43
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия
Крупный торговый центр загорелся во Владивостоке
Крупный торговый центр "Максим" загорелся в столице Приморья рано утром в субботу.
Российская газета вчера в 18:29
Авто
Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30
Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru вчера в 13:38
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 19 сентября в 15:00
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru вчера в 03:30
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета 18 сентября в 09:52
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35