Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем у ракеты "Протон-М", которую ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

с чего всё началось

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.

Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

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