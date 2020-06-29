Общество
RT на русскомСтоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
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Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем у ракеты "Протон-М", которую ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.РИА Новости18:02
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Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
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В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
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Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
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Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Космос
Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году
Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 01:23
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
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Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
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Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru 16:30
Авто
Ford представил пикап F-150 нового поколения
Компания Ford представила пикап F-150 нового поколения, который впервые в своей истории получил модификацию с гибридной силовой установкой.
AutoNews 26 июня в 11:35
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Егора Крида «сынком» и подарил ему часы с бриллиантами
В четверг, 25 июня, продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram и поздравил певца Егора Крида с днем рождения словами: «С Днюхой, сынок!»
RuNews24.ru 13:33
Футбол
Каземиру: «„Реал“ хочет выиграть этот чемпионат»
Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс 19:18
Авто
Mercedes выпустил коллекционный Maybach Grand Edition
Представители Mercedes представили коллекционное авто Maybach Grand Edition. Всего планируется выпуск 10 экземпляров транспортного средства.
Car.ru 26 июня в 10:12
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
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Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
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Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
RuNews24.ru вчера в 06:13
Авто
В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52
Общество
Митрохину запретили вывозить пробы воды и почвы из Норильска
News.ru вчера в 10:01
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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20 тысяч на каждого: вводится новое пособие от государства
Согласно тексту документа, пособие в размере десяти тысяч рублей единовременно в июле смогут получить все семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 26 июня в 15:30
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На Аляске требуют перенести памятник главе русских поселений Баранову
Газета.Ru вчера в 05:37
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Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
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Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»
Российская газета 08:15
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В Польше придется проводить второй тур выборов президента
В Польше придется проводить второй тур выборов президента.
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Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Космос
Камеры «Луны-25» снимут оседающую пыль естественного спутника Земли
В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.
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