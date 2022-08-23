ТАСССтоимость Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августаСтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $100 за баррель впервые с 12 августа 2022 года, свидетельствуют данные торгов во вторник.ТАССВ 20:36 мск цена Brent достигала $100,23 за баррель (+3,89%).ТАССОПЕК+ в августе завершила сделку, которая длилась два года и была реализована с привлечением работы дипломатов и множеством переговоров на разных уровнях.REGNUMНефть начала дорожать на фоне опасений, что поставки горючего из Саудовской Аравии значительно сократятся.КомпанияЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомREGNUMИА Красная ВеснаПодробнее о событииСтоимость нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августаПРАЙМ13:55Стоимость нефти Brent поднялась выше $99 за баррельКомпания11:38Цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррельГоворит Москва13:53Стоимость Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августаТАСС13:44Цена нефти Brent превысила $100RT на русском13:44Цена фьючерсов нефти марки Brent поднялась до уровня $100 за баррельИА Красная Весна12:39Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августаРеальное время13:54Показать ещёОценить4Поделиться