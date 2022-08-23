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Стоимость Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $100 за баррель впервые с 12 августа 2022 года, свидетельствуют данные торгов во вторник.
ТАСС
В 20:36 мск цена Brent достигала $100,23 за баррель (+3,89%).
ТАСС
ОПЕК+ в августе завершила сделку, которая длилась два года и была реализована с привлечением работы дипломатов и множеством переговоров на разных уровнях.
REGNUM
Нефть начала дорожать на фоне опасений, что поставки горючего из Саудовской Аравии значительно сократятся.
Компания

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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августа
ПРАЙМ13:55
Стоимость нефти Brent поднялась выше $99 за баррель
Компания11:38
Цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель
Говорит Москва13:53
Стоимость Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августа
ТАСС13:44
Цена нефти Brent превысила $100
RT на русском13:44
Цена фьючерсов нефти марки Brent поднялась до уровня $100 за баррель
ИА Красная Весна12:39
Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августа
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