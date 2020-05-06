Энергетика
BFM.ruСтоимость Brent превысила 30 долларов впервые с 15 апреля
Цена на нефть марки Brent пошла вверх. К 16:36 5 мая она оказалась выше уровня в 30 долларов за баррель. До такой планки показатель добрался впервые с 15 апреля.
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Комментарии
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 19:24
Происшествия
Замминистра строительства Челябинской области арестована за взятки
Замминистру строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 08:50
Авто
Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье
Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг вседорожников "прошлых лет", которые способны с легкостью покорить бездорожье и дадут фору настоящим внедорожникам.
Новые автомобили 03:11
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ 12:50
Футбол
ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой
По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29
Политика
Путин 6 мая заслушает рекомендации по выходу из режима ограничений
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин на этом совещании также заслушает рекомендации по постепенному ослаблению режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
АБН вчера в 02:07
Общество
В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Общество
Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с МЧС и правительством Забайкалья обеспечить финансирование повышения защищённости края пожарными подразделениями.
Чита.Ру 18:55
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Авто
Интерьер нового Haval H5 рассекречен
Шпионские снимки экстерьера модели просочились в Сеть ещё в апреле, а накануне появились первые живые фотографии интерьера новинки, которые были опубликованы в Instagram канале cnauto99.
Новые автомобили 00:44
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Наука
В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые проследили за тем, как коронавирус попадает в канализацию и проделывает путь до водоемов, однако установили, что он не несет никакого вреда, как для человека, так и для природных экосистем.
ToDay News Ufa 13:37
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
По мнению бывшего главного санитарного врача, коронавирус «делает поправки» на российские региональные особенности, в связи с чем в каждом субъекте разные уровни распространения инфекции.
Lenta.ru 19:35
Общество
«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами
В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
Общество
За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды.
РБК 15:09
Общество
Власти Приморья закроют Находку из-за эпидемии
Власти Приморского края объявили об ограничении въезда на территорию Находкинского городского округа и выезда из него из-за быстрого роста количества зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:15
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Экономика
Чем известен Дмитрий Босов
6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Культура
Минобороны опубликовало архивные дела актеров-фронтовиков
К 75-летию Победы Минобороны РФ опубликовало документы о боевом пути известных и любимых советских артистов.
НТВ 10:01