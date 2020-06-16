Экономика

ВедомостиВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

ЦКАД подорожал, а некоторые участки готовы лишь наполовину

ПРАЙМвчера в 17:15

Счетная палата: Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось

Московский Комсомолецвчера в 23:07

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 20:19

Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

News.ruвчера в 17:37

Строительство ЦКАД с учетом доводки обойдется примерно в 330 млрд рублей

Интерфакс02:26

Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

ТАССвчера в 17:06

«Автодор» попросил на достройку ЦКАД еще ₽15 млрд

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
1,7K
Происшествия

На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
15
Игры

Resident Evil Village анонсировала Capcom

Evo-rus.com вчера в 03:56
28
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
853
Политика

В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

В этом году прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным пройдет после 1 июля, дата в данный момент согласовывается, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Expert.ru 06:35
367
Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru вчера в 02:53
20
Энергетика

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
5
Происшествия

Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии

Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известия 07:15
6
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
4
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
2K
Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
487
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
598
Общество

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

Lenta.ru 06:29
399
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке

Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 20 до 15 процентов.
Lenta.ru 07:09
2
Политика

Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания

Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.
Накануне.Ru 14 июня в 20:41
42
Шоу-бизнес

Актриса Анна Банщикова показала результаты двухнедельного похудения

Актриса Анна Банщикова поделилась с поклонниками элегантным снимком в облегающем белом платье.
OvideO.ru вчера в 13:52
Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Известия 06:47
119
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
228
Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
6K
Политика

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
60
Общество

Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл

Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
19
Спорт

Пошаговая тактика Invisible, Inc. вышла на Nintendo Switch

Игромания.ру 04:46
Армия и оружие

МИД не видит русских наемников в Ливии. Где тогда погиб боец «Вагнера» Володя «Морпех»?

Если есть сомнения в присутствии группы «Вагнера» в Ливии — можно узнать, где и при каких обстоятельствах погиб петербуржец Владимир Скопинов, 39 лет, ветеран Донбасса, известный по позывному «Морпех».
Новая газета 05:17
Здоровье

Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса

Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета вчера в 23:21
23
Общество

Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере

Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
2,2K
Игры

The Last of Us работает на РС почти так же хорошо, как на PS4 Pro благодаря эмулятору

Городской портал Новый Нижний 02:00
4
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
36
Шоу-бизнес

Максим Галкин устроил экскурсию по своему цветущему саду

Известный российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин организовал интернет-экскурсию по своему цветущему саду.
Территория новостей вчера в 07:09
47
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
330
Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Центральная кольцевая автомобильная дорога
Проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное