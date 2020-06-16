Экономика

ВедомостиВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

News.ruвчера в 17:37

Строительство ЦКАД с учетом доводки обойдется примерно в 330 млрд рублей

Интерфакс02:26

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 20:19

Агаларов: готовность первого участка ЦКАД составляет 70-75%

РИА Новости06:07

ЦКАД подорожал, а некоторые участки готовы лишь наполовину

ПРАЙМвчера в 17:15

Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

ТАССвчера в 17:06

«Автодор» попросил на достройку ЦКАД еще ₽15 млрд

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование

Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
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Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
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Происшествия

Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека.
REGNUM 09:15
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Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
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Общество

Лукашенко призвал не отдать Белоруссию «разгильдяям»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.
РИА Новости 10:22
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Вести.Ru вчера в 04:39
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем

Metaratings 09:50
Происшествия

На сотрудников челябинской скорой помощи составили протоколы о фейках после жалоб на невыплату надбавок

Дождь 07:40
Авто

Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России

Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 08:48
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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Футбол

Челси планирует потратить на Роналду 120 миллионов евро

Напомним: Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. За это время форвард в составе клуба выиграл Суперкубок страны и стал чемпионом Италии.
МонаВиста 06:26
Происшествия

Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 18:10
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Экономика

Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» приглашает Виллиана

Бывший футболист "Анжи", а ныне полузащитник "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 06:47
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Авто

Кому стоит переводить машину на газ. Советы эксперта

Эксперт сразу отметил, что речь идет о компримированном природном газе (метан).
Москва 24 05:06
Политика

Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
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Игры

Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий

Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
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Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
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Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Общество

Роспотребнадзор требует от отелей отчета о заселении неженатых пар

Роспотребнадзор рекомендует отелям и гостиницам, которые уже возобновили свою деятельность, заселять в один номер только членов одной семьи.
Большой бизнес вчера в 17:55
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Наука

Раскрыли способ защиты в кишечнике от коронавируса

Раскрыт способ российскими учеными защиты от коронавируса в кишечнике человека.
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Экономика

Кабмин выступил за скорейшее принятие закона о криптовалюте

Правительство РФ высказалось за скорейшее принятие законопроекта «о цифровых финансовых активах», эту позицию также поддерживает бизнес, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет.
Sunmag.me 04:30
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
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