Экономика

ВедомостиВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

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Строительство ЦКАД с учетом доводки обойдется примерно в 330 млрд рублей

Интерфакс02:26

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 20:19

Агаларов: готовность первого участка ЦКАД составляет 70-75%

РИА Новости06:07

ЦКАД подорожал, а некоторые участки готовы лишь наполовину

ПРАЙМвчера в 17:15

Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

ТАССвчера в 17:06

«Автодор» попросил на достройку ЦКАД еще ₽15 млрд

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Политика

Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал

Суда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения "Северного потока — 2", пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал.
Евразия Daily 14 июня в 19:05
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Игры

Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69

Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
CyberSport.ru 14:05
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
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Общество

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
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Футбол

«Барселона» одержала победу над «Леганесом»

ГЛАС.RU 18:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 14:55
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Общество

«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
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Футбол

Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»

Новая газета Кубани 11:17
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Происшествия

Татьяну Подчасову оштрафовали и закрыли её уголовное дело

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, назначил Татьяне Подчасовой судебный штраф в размере 50 тыс. рублей, освободив ее от уголовной ответственности.
Новая Сибирь 13:03
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Происшествия

Мать убитой в Красноярском крае девочки дважды обращалась в полицию

News.ru вчера в 16:37
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Здоровье

В Болотнинском районе коронавирусом заболели медики и соцработники

Более 50 человек лежат в районной больнице без подтвержденного диагноза, но с симптомами вируса.
АиФ Новосибирск 11:25
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Происшествия

В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро намерена получить российское гражданство

Наталия Орейро решила получить российское гражданство. Об этом звезда сообщила в интервью ТАСС.
Рамблер вчера в 03:04
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Общество

Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ

Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
3
Общество

Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам

ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
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Здоровье

В Хабаровском крае выявили коронавирусную инфекцию у 3153 человек

«У 45% новых инфицированных коронавирусом граждан зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания», — сообщает Минздрав Хабаровского края.
Transsibinfo 08:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Футбол

Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года

Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.
Матч ТВ 15:03
Космос

Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент

Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ вчера в 11:32
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Авто

Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода

Компания Tesla объявила о выходе Model S, у которой запас хода на 20% больше, чем у модели S 100D 2019 модельного года.
Тарантас Ньюс 04:38
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Общество

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 18:43
Политика

Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» собирает в Верховной раде подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую программу деятельности кабмина.
Известия 17:51
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Центральная кольцевая автомобильная дорога
Проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы.
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