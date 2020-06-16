Экономика
ВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Политика
Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал
Суда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения "Северного потока — 2", пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал.
Евразия Daily 14 июня в 19:05
Игры
Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69
Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
CyberSport.ru 14:05
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»
ГЛАС.RU 18:00
Шоу-бизнес
Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Футбол
Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новая газета Кубани 11:17
Происшествия
Татьяну Подчасову оштрафовали и закрыли её уголовное дело
Суд, рассмотрев ходатайство следствия, назначил Татьяне Подчасовой судебный штраф в размере 50 тыс. рублей, освободив ее от уголовной ответственности.
Новая Сибирь 13:03
Происшествия
Мать убитой в Красноярском крае девочки дважды обращалась в полицию
News.ru вчера в 16:37
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели медики и соцработники
Более 50 человек лежат в районной больнице без подтвержденного диагноза, но с симптомами вируса.
АиФ Новосибирск 11:25
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес
Наталия Орейро намерена получить российское гражданство
Наталия Орейро решила получить российское гражданство. Об этом звезда сообщила в интервью ТАСС.
Рамблер вчера в 03:04
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Здоровье
В Хабаровском крае выявили коронавирусную инфекцию у 3153 человек
«У 45% новых инфицированных коронавирусом граждан зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания», — сообщает Минздрав Хабаровского края.
Transsibinfo 08:55
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Футбол
Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года
Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.
Матч ТВ 15:03
Космос
Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент
Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ вчера в 11:32
Авто
Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla объявила о выходе Model S, у которой запас хода на 20% больше, чем у модели S 100D 2019 модельного года.
Тарантас Ньюс 04:38
Общество
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости 18:43
Политика
Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства
Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» собирает в Верховной раде подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую программу деятельности кабмина.
Известия 17:51