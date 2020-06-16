Происшествия Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при осуждении ситуации с актером Михаилом Ефремовым. 3,2K

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Происшествия В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19 Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.

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