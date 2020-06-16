Армия и оружие Битва под Прохоровкой: британский историк опровергает факт победы русских в танковом сражении 1943 года (The Times, Великобритания) (The Times) В последнее десятилетие исследователи пытаются разобраться в истории сражения под Прохоровкой, приведя доказательства того, что 200 немецких танков нанесли колоссальный урон русской танковой армии, которая по численности превосходила немецкую в три раза.

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1K

Энергетика Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. 528

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Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 739

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 70

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 233

Общество В России за сутки выявили 8248 случаев заражения коронавирусом Москва, 16 июня 2020, 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в РФ исследования подтвердили 8248 случаев заражения коронавирусом.

Общество В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса В России за последние сутки зафиксировано 8248 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах» Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками. 2

Происшествия В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских. 686

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,8K