Экономика

ВедомостиВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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Строительство ЦКАД с учетом доводки обойдется примерно в 330 млрд рублей

Интерфакс02:26

Счетная палата: Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось

Московский Комсомолецвчера в 23:07

«Автодор» попросил на достройку ЦКАД еще ₽15 млрд

РБКвчера в 17:00

Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

News.ruвчера в 17:37

ЦКАД подорожал, а некоторые участки готовы лишь наполовину

ПРАЙМвчера в 17:15

Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

ТАССвчера в 17:06

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 20:19
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество

Свердловский депутат пригрозил Киркорову за видео о гее из ВДВ

URA.Ru 02:48
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Армия и оружие

Битва под Прохоровкой: британский историк опровергает факт победы русских в танковом сражении 1943 года (The Times, Великобритания) (The Times)

В последнее десятилетие исследователи пытаются разобраться в истории сражения под Прохоровкой, приведя доказательства того, что 200 немецких танков нанесли колоссальный урон русской танковой армии, которая по численности превосходила немецкую в три раза.
ИноСМИ вчера в 22:51
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
1K
Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
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Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
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Общество

Ростуризм уточнил правила заселения в гостиницы неженатых пар

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что требовать документы сотрудники гостиниц не будут, однако решение о заселении, в том числе неженатых пар, останется за ними.
Общественная служба новостей 14 июня в 13:06
2,9K
Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
125
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Известия 02:35
3,7K
Футбол

Клуб АПЛ снова заинтересовался Дзюбой

Lenta.ru 03:44
Политика

Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
126
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
233
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
2,9K
Космос

Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида

ToDay News Ufa 13 июня в 09:07
14
Общество

В России за сутки выявили 8248 случаев заражения коронавирусом

Москва, 16 июня 2020, 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в РФ исследования подтвердили 8248 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:37
Общество

В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса

В России за последние сутки зафиксировано 8248 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:31
Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
1,3K
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу

Газета.Ru 02:33
5
Общество

3000 рублей на каждого: вводится новое пособие от государства

Отныне получить три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка смогут все безработные родители детей в России.
Primpress.ru вчера в 16:30
1
Кино

Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет в первом женском триллере под названием "Они".
Piter.tv 03:41
12
Происшествия

Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы

Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
8
Экономика

Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
1
Общество

В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками.
Газета.Ru 04:11
2
Общество

В отношении Навального возбудили дело о клевете

Ведомости вчера в 12:15
5,8K
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
686
Политика

В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство

Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
36
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
1,8K
Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
2,2K
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Центральная кольцевая автомобильная дорога
Проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы.
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