Экономика
ВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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Счетная палата: Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Армия и оружие
Битва под Прохоровкой: британский историк опровергает факт победы русских в танковом сражении 1943 года (The Times, Великобритания) (The Times)
В последнее десятилетие исследователи пытаются разобраться в истории сражения под Прохоровкой, приведя доказательства того, что 200 немецких танков нанесли колоссальный урон русской танковой армии, которая по численности превосходила немецкую в три раза.
ИноСМИ вчера в 22:51
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
Общество
Ростуризм уточнил правила заселения в гостиницы неженатых пар
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что требовать документы сотрудники гостиниц не будут, однако решение о заселении, в том числе неженатых пар, останется за ними.
Общественная служба новостей 14 июня в 13:06
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Футбол
Клуб АПЛ снова заинтересовался Дзюбой
Lenta.ru 03:44
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Космос
Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида
ToDay News Ufa 13 июня в 09:07
Общество
В России за сутки выявили 8248 случаев заражения коронавирусом
Москва, 16 июня 2020, 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в РФ исследования подтвердили 8248 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:37
Общество
В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 8248 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:31
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
Газета.Ru 02:33
Общество
3000 рублей на каждого: вводится новое пособие от государства
Отныне получить три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка смогут все безработные родители детей в России.
Primpress.ru вчера в 16:30
Кино
Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере
Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет в первом женском триллере под названием "Они".
Piter.tv 03:41
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Экономика
Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров
Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
Общество
В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах»
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками.
Газета.Ru 04:11
Общество
В отношении Навального возбудили дело о клевете
Ведомости вчера в 12:15
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
Политика
В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34