Экономика

ВедомостиВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

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РБКвчера в 17:00
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Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
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В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
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Отмечается, руководство "Манчестер Юнайтед" в первый раз предлагало за игрока 100 миллионов евро, однако тогда испанский клуб также отказался продавать 17-летнего футболиста.
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Финансы

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