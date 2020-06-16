Экономика
ВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Кино
В российский прокат выйдет «Психо» Альфреда Хичкока
Премьера состоится 20 августа Фильм Альфреда Хичкока "Психо" можно будет посмотреть в российских кинотеатрах 20 августа, сообщает Film.ru.
Inc-news.ru 19:14
Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Столкновение произошло в понедельник вечером, 15 июня. Изначально представитель сухопутных сил Индии заявил о троих погибших с их стороны.
Вести.Ru 15:29
Наука
Российские хирурги смогут использовать при операциях роботов отечественного производства
Алгоритмы передач команд от джойстика управления, находящегося у врача, к рукам робота будут созданы специалистами КЭТЗ.
3DNews 12:42
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Музыка
Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno
Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
Шоу-бизнес
Наталья Орейро решила получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, ставшая знаменитой благодаря сериалу "Дикий ангел", подала документы на российское гражданство.
СОВА вчера в 07:48
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Происшествия
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам
Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером.
РИА Новости 11:13
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Футбол
Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года
Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.
Матч ТВ 15:03
Общество
Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве
Оставшиеся ограничения в Москве будут сняты не ранее середины июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:52
Армия и оружие
Турция начала на севере Ирака новую операцию против курдов
Южный Федеральный вчера в 04:30
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Телеканал 360° 14:11
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Политика
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая скоро станет мамой.
Российская газета 12:41
Киберспорт
Insomniac Games представила игру Marvel Spider-Man Miles Morales
Разработчик игры Insomniac Games официально подтвердил, что Marvel Spider-Man Miles Morales - это отдельная игра, на расширение.
Megaobzor.com вчера в 00:34
Авто
Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию
Праворульные легковые машины под запрет не попадают.
Амур.инфо 00:44
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56