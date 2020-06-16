Кино В российский прокат выйдет «Психо» Альфреда Хичкока Премьера состоится 20 августа Фильм Альфреда Хичкока "Психо" можно будет посмотреть в российских кинотеатрах 20 августа, сообщает Film.ru. 2

Общество Совет Федерации предложил сократить Новый год Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса. 4,8K

Энергетика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 24

Музыка Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas. 210

Шоу-бизнес Наталья Орейро решила получить российское гражданство Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, ставшая знаменитой благодаря сериалу "Дикий ангел", подала документы на российское гражданство. 417

Фигурное катание Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.

Общество Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.

Футбол Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.