Экономика

ВедомостиВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Агаларов: готовность первого участка ЦКАД составляет 70-75%

РИА Новости06:07

ЦКАД подорожал, а некоторые участки готовы лишь наполовину

ПРАЙМвчера в 17:15

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 20:19

Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

News.ruвчера в 17:37

Строительство ЦКАД с учетом доводки обойдется примерно в 330 млрд рублей

Интерфакс02:26

Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

ТАССвчера в 17:06

«Автодор» попросил на достройку ЦКАД еще ₽15 млрд

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
2K
Технологии

Робот-собака от Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу

Известия 15:27
16
Кино

В российский прокат выйдет «Психо» Альфреда Хичкока

Премьера состоится 20 августа Фильм Альфреда Хичкока "Психо" можно будет посмотреть в российских кинотеатрах 20 августа, сообщает Film.ru.
Inc-news.ru 19:14
2
Общество

Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
4,8K
Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
24
Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
3
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Столкновение произошло в понедельник вечером, 15 июня. Изначально представитель сухопутных сил Индии заявил о троих погибших с их стороны.
Вести.Ru 15:29
256
Наука

Российские хирурги смогут использовать при операциях роботов отечественного производства

Алгоритмы передач команд от джойстика управления, находящегося у врача, к рукам робота будут созданы специалистами КЭТЗ.
3DNews 12:42
6
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
1
Общество

Жители Иркутской области останутся без парада Победы 24 июня

ИркСиб 00:53
30
Музыка

Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno

Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
210
Шоу-бизнес

Наталья Орейро решила получить российское гражданство

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, ставшая знаменитой благодаря сериалу "Дикий ангел", подала документы на российское гражданство.
СОВА вчера в 07:48
417
Происшествия

Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Аргументы и Факты вчера в 22:33
4,9K
Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Происшествия

Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам

Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером.
РИА Новости 11:13
81
Армия и оружие

КНДР направит военных в район Кэсона на границе с Южной Кореей

Газета.Ru 17:54
Общество

Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка

Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe 07:56
38
Футбол

Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года

Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.
Матч ТВ 15:03
Общество

Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве

Оставшиеся ограничения в Москве будут сняты не ранее середины июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:52
214
Армия и оружие

Турция начала на севере Ирака новую операцию против курдов

Южный Федеральный вчера в 04:30
176
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Телеканал 360° 14:11
26
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
103
Политика

Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
25
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
1,1K
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
57
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая скоро станет мамой.
Российская газета 12:41
2
Киберспорт

Insomniac Games представила игру Marvel Spider-Man Miles Morales

Разработчик игры Insomniac Games официально подтвердил, что Marvel Spider-Man Miles Morales - это отдельная игра, на расширение.
Megaobzor.com вчера в 00:34
7
Авто

Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию

Праворульные легковые машины под запрет не попадают.
Амур.инфо 00:44
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
74
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Центральная кольцевая автомобильная дорога
Проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное