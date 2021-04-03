В НАСА подсчитали, что человек может обойти Луну пешком за 91 день

Ответ зависит от множества факторов, в том числе от того, насколько быстро вы можете идти, сколько времени каждый день вы проводите пешком и какие обходные пути вам нужно будет предпринять, чтобы избежать опасной топографии.