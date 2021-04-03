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Стоимость Ethereum впервые превысила $2100

Стоимость второй по популярности криптовалюты Ethereum впервые превысила $2100 и достигла исторического максимума. Это произошло после того, как американский миллиардер Марк Кьюбан назвал цифровую монету наиболее близкой к «настоящей валюте».В источнике
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