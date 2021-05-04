РБКСтоимость Ethereum впервые превысила $3,5 тысЦена Ethereum на криптобирже Binance впервые превышала $3,52 тыс. На 17:00 мск альткоин торгуется на уровне $3,48, а его капитализация, по данным CoinGecko, достигает $406 млрд.В источникеРБКБлокчейн24ФинтолкПРАЙМФАННародные новостиRuNews24.ruПодробнее о событииКонкурент биткоина бьет рекорды по темпам роста стоимости, подорожав с начала года почти на 2 тысячи процентовИнтересантвчера в 12:00Конкурент биткоина бьет все рекордыПРАЙМвчера в 10:33Криптовалюта Waves обновила исторический максимумБлокчейн244 мая в 09:55Стоимость Ethereum впервые превысила $3,5 тысячиRuNews24.ru5 мая в 01:27Стоимость Ethereum впервые в истории преодолела 3,4 тысячи долларовФАН4 мая в 13:51Криптовалюта Ethereum обновила исторический максимумНародные новости4 мая в 13:18«Без коррекций не обойдется». Почему альткоины показывают взрывной ростРБКвчера в 13:29Показать ещёОценить4Поделиться