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Стоимость Ethereum впервые превысила $3,5 тыс

Цена Ethereum на криптобирже Binance впервые превышала $3,52 тыс. На 17:00 мск альткоин торгуется на уровне $3,48, а его капитализация, по данным CoinGecko, достигает $406 млрд.В источнике
РБК
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Национальная служба новостейвчера в 11:15