Экономика
ИзвестияСтоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.
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При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.
— Алексей Моисеев, российский актёрЗа рулем вчера в 09:46
с чего всё началось
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.Российская газетавчера в 11:14
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Минфин заявил, что ОСАГО может стать в 3−4 раза дешевле. Но лишь для «идеальных» водителей
БИЗНЕС Onlineвчера в 06:55
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Политика
Захарова: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства
Захарова \: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства Президентские выборы в Абхазии свидетельствует о том, что республика состоялась как свободное и независимое государство, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Sputnik Абхазия вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
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Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД
ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Lenta.ru 07:34
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Экономика
Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга
Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был строить «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко.
РБК 06:06
Кино
Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости
Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.
ИнфоСМИ 05:04
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
Национальная служба новостей вчера в 10:34
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Политика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
Рада поддержала Зеленского и уволила всех членов ЦИК Украины
Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центризбиркома.
РБК 05:09
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Авто
Audi показала внедорожник будущего
На Франкфуртском автосалоне Audi представила концепт AI:TRAIL quattro. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».
Известия 10 сентября в 07:25
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Спорт
В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52
Армия и оружие
Лавров: Война в Сирии закончилась
Об окончании войны в Сирии сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» 13 сентября.
REGNUM вчера в 20:20
Футбол
«Свой среди чужих, чужой среди своих». «Тамбов» анонсировал игру с ЦСКА
«Тамбов» в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА анонсировал встречу афишей фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Спорт-Экспресс 05:14
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Экономика
Авен назвал ошибкой передачу банка «Открытие» государству
Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением.
Ведомости 07:28
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости 03:23
Общество
Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
"Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
Интерфакс 01:44
Технологии
В Госдуме не поддержали обязательную предустановку российского ПО
Правовое управление аппарата Госдумы раскритиковало законопроект по обязательной предустанавке на смартфоны, компьютеры и Smart-TV российских приложений, пишет РБК.
Computerworld Россия вчера в 04:06
Футбол
Пукки признан лучшим игроком АПЛ в августе
Нападающий «Норвича» Теему Пукки признан лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт АПЛ.
Sport24.ru 06:22
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Общество
Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
РБК 05:08