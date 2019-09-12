Экономика
ИзвестияСтоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.
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При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.
— Алексей Моисеев, российский актёрЗа рулем вчера в 09:46
с чего всё началось
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.Российская газетавчера в 11:14
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Минфин заявил, что ОСАГО может стать в 3−4 раза дешевле. Но лишь для «идеальных» водителей
БИЗНЕС Onlineвчера в 06:55
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Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
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СМИ сообщили об обысках в офисе петербургской сувенирной компании
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе одной из сувенирных компаний, передает «Фонтанка».
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В выходные к Земле приблизятся два астероида
Два астероида пролетят мимо Земли 14 и 15 сентября. Космическим объектам присвоили названия 2010 C01 и 2000 QW7, сообщает NASA.
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Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
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Коммерсантъ вчера в 17:59
Экономика
Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга
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