Пока сохраняется коэффициент за мощность двигателя, но для его отмены придется снова раскошелиться водителям, по данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%.

с чего всё началось

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Российского союза страховщиков. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы, среди которых Анатолий Аксаков, Олег Николаев, Игорь Дивинский и другие.

Стоимость ОСАГО в России предложили поднять на 30%

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