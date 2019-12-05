Общество
Газета.RuСтоимость ОСАГО в России предложили поднять на 30%
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Российского союза страховщиков. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы, среди которых Анатолий Аксаков, Олег Николаев, Игорь Дивинский и другие.
Читать в источнике
Оценить439
с чего всё началось
Пока сохраняется коэффициент за мощность двигателя, но для его отмены придется снова раскошелиться водителям, по данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%.Известиявчера в 05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Общество
В России могут отменить запрет на торговлю сигаретами у школ
Авторы письма — представители ассоциаций, которые объединяют сетевые и несетевые компании розничной торговли — говорят, что в законодательстве Российской Федерации нет понятия "территория, предназначенная для оказания образовательных услуг", прописанного в запрете на торговлю сигаретами у школ.
Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Общество
Медведев заявил о необходимости ускорения экономического роста
«Разговор с Дмитрием Медведевым» идет в прямом эфире ряда телеканалов, в том числе «Россия», «Россия 24», а также радио «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Политика
«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил метод формирования предложенных Украиной «Газпрому» тарифов на транзит газа из России.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми
Родные и друзья погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» почтут их память в день десятилетней годовщины происшествия — 5 декабря.
Наука
Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Высылка российских дипломатов не повлияет на саммит «нормандской четверки», уверена канцлер Германии Ангела Меркель.
Общество
«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Происшествия
При взрыве автомобиля в Сирии погибли пять турецких военных
Как минимум пять военнослужащих ВС Турции погибли при взрыве заминированного автомобиля в восточной части сирийской провинции Алеппо.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Происшествия
Часть, где служил Шамсутдинов, будет расформирована
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Политика
Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России
Как сообщает в четверг Sputnik Беларусь, в обращении к парламентариям президент коснулся темы переговоров с Россией по углублению интеграции и "подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента".
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг наушников
Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.
Гаджеты
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865 для смартфонов.
Футбол
УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.