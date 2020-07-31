Депутаты Государственной думы РФ в трех чтениях приняли поправки к закону об ОСАГО. Согласно новому законопроекту, стоимость полиса будет зависеть от законопослушности автомобилиста. Из этого следует, что те, кто часто нарушает ПДД, станут платить больше.

Стоимость ОСАГО в России привязали к штрафам

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