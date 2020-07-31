Экономика
Вести КрымСтоимость ОСАГО в России привязали к штрафам
Депутаты Государственной думы РФ в трех чтениях приняли поправки к закону об ОСАГО. Согласно новому законопроекту, стоимость полиса будет зависеть от законопослушности автомобилиста. Из этого следует, что те, кто часто нарушает ПДД, станут платить больше.
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Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
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Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
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Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
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Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
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Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
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Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Экономика сегодня вчера в 07:43
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»
В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01
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Спрос на электромобили с пробегом вырос на 132% в России
Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 31 июля в 01:23
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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
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Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Политика
Дюмин и Шойгу приняли участие в праздновании 90-летия ВДВ в Алабино
1 августа в Алабино прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.
Тульские новости вчера в 13:40
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Футбол
Президент «Барселоны» Бартомеу дал оценку поведению Артура
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал оценку поведению бразильского полузащитника Артура, не появляющегося на тренировках сине-гранатовых в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
Газета.Ru 00:51
Общество
Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили
Известия вчера в 21:28
Политика
Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com вчера в 02:03
Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Авто
Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
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Авто
ГАЗ выпустил первые образцы нового грузовика «Валдай Next»
Испытания нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next» продлятся еще до осени, сообщили представители Горьковского автомобильного завода.
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Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Кино
Кортни Кокс снимется в новой части фильма «Крик»
Режиссерами пятой части "Крика" станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Именно они стали инициаторами возвращения Кокс.
iReactor вчера в 17:11
Наука
Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае
Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.
3DNews 00:36
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве
Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
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Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
Национальная служба новостей 31 июля в 16:28
Авто
Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили
За вторую половину июля цены на свои автомобили изменили только 10 автопроизводителей из всех тех, которые официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 05:10
Музыка
Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом Евровидения
Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по просмотрам клипа к песне Uno.
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