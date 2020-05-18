Энергетика
СаминвесторСтоимость Urals впервые с середины марта превысила $30 за баррель
18 мая 2020 года стало известно, что стоимость барреля нефти марки Urals в северо-западной Европе впервые с середины марта текущего года превысила $30. В прошлую пятницу она выросла на $1,49 и составила $30,44, сообщает Argus Media.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Комментарии
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу
Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.
OAnews 00:31
Экономика
Активность российского бизнеса снизилась до минимума
Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
Общество
В России выявили 9263 новых случая коронавируса
За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
Snob.ru 03:36
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
Армия и оружие
США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро
Как заявляет официальный Каракас, это было сделано для дальнейшего проникновения к дворцу Мирафлорес – резиденции президента страны Мадуро.
Взгляд.ру 01:30
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве
За сутки в Москве выздоровели от коронавируса 2583 пациента.
Известия 03:11
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Здоровье
Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса
Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
Здоровье
Бабура о росте заболеваемости COVID-19 в регионе: оцениваем ситуацию, как напряженную
В Калининградской области прирост числа новых заболевших коронавирусом в неделю в среднем составляет 4% — 4,5 %. Такие данные озвучила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура во вторник, 19 мая, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».
Новый Калининград.Ru 02:57
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Здоровье
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу
Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.
ГЛАС.RU 03:08
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Политика
Украинцы выбрали лучшего президента в истории страны
Жители Украины во время голосования выбрали лучшего президента страны, который находился у власти со времен независимости.
Профиль вчера в 05:56
Общество
Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая
В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае.
Газета.Ru 03:06
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Polo в России
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение Volkswagen Polo.
Автоновости дня вчера в 06:06
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Здоровье
Врачи оценили эффективность лекарства Трампа в борьбе с коронавирусом
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который в качестве профилактического средства от коронавируса принимал президент США Дональд Трамп, малоэффективен в лечении COVID-19, а вот риски возникновения побочных реакций довольно высоки, считают медики одной из шанхайских больниц.
РИА Новости 01:54
Общество
МЧС направляет группу специалистов в Дагестан для дезинфекции
«В рамках поручения президента России Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — сообщили в ведомстве ТАСС.
RT на русском 03:21
Общество
Почти 9 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в России
За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 8 926 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
URA.Ru вчера в 03:53
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57