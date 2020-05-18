18 мая 2020 года стало известно, что стоимость барреля нефти марки Urals в северо-западной Европе впервые с середины марта текущего года превысила $30. В прошлую пятницу она выросла на $1,49 и составила $30,44, сообщает Argus Media.

Общество Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения. 157

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 304

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.

Общество В России выявили 9263 новых случая коронавируса За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 199

Армия и оружие США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро Как заявляет официальный Каракас, это было сделано для дальнейшего проникновения к дворцу Мирафлорес – резиденции президента страны Мадуро.

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 574

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 264

Здоровье Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. 185

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Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины. 14

Здоровье В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы «На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС. 456

Политика Украинцы выбрали лучшего президента в истории страны Жители Украины во время голосования выбрали лучшего президента страны, который находился у власти со времен независимости. 50

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Общество МЧС направляет группу специалистов в Дагестан для дезинфекции «В рамках поручения президента России Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — сообщили в ведомстве ТАСС. 2

Общество Почти 9 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в России За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 8 926 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.