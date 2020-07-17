Экономика
Народные новостиСтоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум
Акции "Яндекса" выросли в цене на 2,4%, достигнув 3915,8 рубля, согласно данным Московской биржи. Такая стоимость является новым историческим рекордом для ценных бумаг компании. Подорожание акций "Яндекса" обусловлено решением российского правительства одобрить налоговый маневр для IT-компаний.
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Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Экономика
G20 подготовит план по улучшению качества трансграничных платежей
Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России.
Коммерсантъ 05:40
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 17 июля в 10:15
Здоровье
В США зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой
В штате Колорадо (США) впервые за пять лет зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой.
Экспресс газета вчера в 06:01
Единоборства
Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на UFC Fight Night 172
Российский боец Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде боя, состоявшегося в рамках UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Чемпионат вчера в 20:06
Политика
Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
Здоровье
245 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
На 19 июля в Свердловской области у 17 789 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:56
Культура
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° вчера в 23:51
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва вчера в 04:29
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 102 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 18 июля 2020, 11:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 102 человека.
REGNUM вчера в 04:19
Армия и оружие
WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:11
Здоровье
В Свердловской области еще 245 жителей заразились коронавирусом
За последние сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 245 уральцев.
Екатеринбург Онлайн 03:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов вышел в свет с похожей на его жён блондинкой
Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor 06:21
Общество
Игроки поставили Ghost of Tsushima 9,2 балла из 10
На момент публикации User Score игры составляет 9,2 балла из 10. Оценка основана на 2494 отзывах игроков на Metacritic.
Cyber.sports.ru 05:40
Армия и оружие
Пашинян назвал цель боев Азербайджана с Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что настоящей целью нападения Азербайджана на армянских пограничников была демонстрация военной силы и нападение на Карабах.
Суть событий вчера в 11:20
Политика
В чешском аналитическом центре отвергли связь с Иваном Сафроновым
"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.
Интерфакс 05:50
Авто
Haval презентовал обновленный логотип бренда
Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз.
Picsnews.net вчера в 12:22
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53