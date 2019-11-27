Экономика
РБКСтоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов. В 18:07 мск цена поднялась до отметки 2682 руб. за штуку, на 3 руб. превысив предыдущий рекорд (2679 руб.), установленный 26 июля 2019 года.
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Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
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В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
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Певице Тине Тернер исполняется 80 лет
Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
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Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей
Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.
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В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
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Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике.
Шоу-бизнес
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Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Авто
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Спорт
Ласицкене призвала главу USADA следить за языком
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
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Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году
Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.