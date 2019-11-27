Экономика

РБКРБКСтоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов. В 18:07 мск цена поднялась до отметки 2682 руб. за штуку, на 3 руб. превысив предыдущий рекорд (2679 руб.), установленный 26 июля 2019 года.
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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

РБК11:30

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомости10:45

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Коммерсантъ12:57

Цена на акции «Яндекса» установила исторический рекорд

Эхо Москвы12:31

Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

Известия13:05

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Аргументы и Факты13:21

Стоимость акций «Яндекса» установила рекорд

Реальное время12:12
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СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Брэд Питт пригласил на свидание двух женщин сразу

Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
7Дней.ру вчера в 06:00
Политика

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.
РИА Новости 11:50
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Певице Тине Тернер исполняется 80 лет

Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Аргументы недели вчера в 03:36
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Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com 08:23
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе

Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.
Вести.Ru 13:15
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Единоборства

Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Емельяненко и Кокляева

РИА Новости 11:18
Шоу-бизнес

Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной

Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
RuNews24.ru 08:13
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Минздрав внес в правительство проект закона, который предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ.
Дождь 11:38
Политика

Глава МИД Украины эмоционально отреагировал на решение Apple по Крыму

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским.
РИА Новости 13:20
Общество

Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову «сварщика будущего»

Российская газета 10:28
Общество

Автомобилистов призвали отказаться от поездок из-за ледяного дождя

Московским водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях из-за плохой погоды и гололедицы в ночь на 28 ноября.
Вечерняя Москва 10:15
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
BFM.ru 11:26
Здоровье

Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей

Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.
ТАСС 11:34
Армия и оружие

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

РИА Новости вчера в 04:01
Космос

Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури

Pravda.Ru 05:16
Энергетика

Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

REGNUM вчера в 16:29
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

Автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике.
Москва 24 вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.
Газета.Ru 12:59
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Общество

Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года

Московская городская дума приняла бюджет столицы на следующие три года — с 2020-го по 2022-й.
Известия 11:26
Общество

В Норвегии начали скармливать горбушу собакам

News.ru 07:36
Спорт

Ласицкене призвала главу USADA следить за языком

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:58
Футбол

Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
Петербургский дневник 08:51
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