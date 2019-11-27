Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов. В 18:07 мск цена поднялась до отметки 2682 руб. за штуку, на 3 руб. превысив предыдущий рекорд (2679 руб.), установленный 26 июля 2019 года.

Политика В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.

Общество Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.

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