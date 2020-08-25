Экономика

REGNUMREGNUMСтоимость акций «Яндекса» впервые превысила 5000 рублей

Москва, 25 августа 2020, 20:55 — REGNUM Стоимость акций российской компании «Яндекс» впервые достигла 5000 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже во вторник, 25 августа.
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Акции Яндекса против криптовалют. На чем можно было заработать больше

РБК08:59

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Известиявчера в 13:36

Акции «Яндекса» на Мосбирже вновь обновили исторический максимум

ТАСС03:38

Стоимость акций «Яндекса» впервые превысила 5000 рублей

REGNUMвчера в 13:55

Акции «Яндекса» вновь побили рекорд на Мосбирже

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Акции «Яндекса» впервые превысили 5 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 13:05

Акции «Яндекса» впервые достигли 5 тыс. рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:47
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Футбол

«Динамо» обыграло «Шахтер» и стало обладателем Суперкубка Украины

Metaratings вчера в 15:54
Общество

Омские врачи ответили на критику лечения Навального

Lenta.ru 09:17
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Космос

Учёные: Гипотетическая Девятая планета может быть чёрной дырой

Учёные из Даремского и Иллинойсского университетов предположили, что Девятая планета может быть не планетой, а первичной чёрной дырой.
UfaTime.ru 01:51
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Общество

Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею

Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей. Они отмечают, что дождями затоплена и территория у метро "Третьяковская".
Российская газета 08:53
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Футбол

Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»

Российская газета 01:55
Экономика

Титов назвал главной помехой восстановлению бизнеса в России нехватку спроса

"Больше половины респондентов отметили, что штатная численность сотрудников их компании на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80-100%", – отмечается в документе.
ПРАЙМ 10:10
Политика

Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Московский Комсомолец вчера в 16:47
Финансы

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля

Курс доллара на торгах Московской биржи впервые с 21 апреля превысил отметку в 76 рублей, следует из данных площадки.
Ведомости 10:08
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Единоборства

Сын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира Хорна техническим нокаутом

Сын знаменитого российского боксера одержал победу техническим нокаутом, продлив свою беспроигрышную серию до 16 поединков.
Вести.Ru 08:47
Футбол

Луценко пропустит матчи сборной с Сербией и Венгрией

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, вызванный в сборную России для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией, пропустит не менее трех недель из-за травмы.
Спорт день за днем 09:36
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян относятся к чипированию отрицательно

Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставил данные, согласно которым большинство россиян, слышавших о теории чипирования, относятся к нему отрицательно.
Комсомольская правда 05:52
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Общество

У берегов Украины выровняли затонувший танкер Delfi

Одесса, Украина, 26 августа 2020, 16:03 — REGNUM Затонувший напротив одного из пляжей Одессы танкер Delfi поставили на киль, написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 26 августа в своём Telegram — канале.
REGNUM 09:03
Общество

В доме оппозиционера Цепкало в Минске проходит обыск

В доме Валерия Цепкало в Минске проходит обыск, сообщили в штабе оппозиционера.
Коммерсантъ 09:51
6
Общество

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета 24 августа в 12:40
6,1K
Политика

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости 08:25
24
Экономика

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
BFM.ru 09:23
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Авто

Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

Одно из старейших британских изданий о машинах Autocar включило российские автомобили "Нива" и ВАЗ 2105 в список проверенных временем машин.
РИА Новости 07:51
19
Политика

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК 08:59
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе во время протестов в Висконсине

ТАСС 02:57
Политика

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК 09:14
13
Политика

Тимошенко остается в критическом состоянии, но к ИВЛ не подключена

Состояние экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, заболевшей коронавирсуом, остается критическим.
Вести.Ru 07:18
749
Общество

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета 07:20
7
Общество

Глава МВД Франции защитил право женщин загорать топлес

Париж, 26 августа 2020, 09:28 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин защитил право женщин загорать топлес, сообщает Ouest-France.
REGNUM 02:28
7
Общество

Из Купаловского театра уволились 58 человек

Из белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы уволились 58 актеров и других сотрудников, сообщили представители учреждения.
Интерфакс 10:13
Религия

Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии

"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
РЕН ТВ вчера в 10:09
752
Политика

Путин поручил Кравцову организовать бесплатное питание во всех школах

РИА Новости 09:36
Происшествия

На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 05:40
698
Общество

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

По результатам аудита выяснилось, что в 53% случаев не были произведены доплаты к пенсиям.
Evo-rus.com 04:01
2,1K
Политика

Путину доложили о ситуации с коронавирусом в России

В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Lenta.ru 10:07
1
Общество

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ru 07:29
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