Экономика
REGNUMСтоимость акций «Яндекса» впервые превысила 5000 рублей
Москва, 25 августа 2020, 20:55 — REGNUM Стоимость акций российской компании «Яндекс» впервые достигла 5000 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже во вторник, 25 августа.
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Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» и стало обладателем Суперкубка Украины
Metaratings вчера в 15:54
Космос
Учёные: Гипотетическая Девятая планета может быть чёрной дырой
Учёные из Даремского и Иллинойсского университетов предположили, что Девятая планета может быть не планетой, а первичной чёрной дырой.
UfaTime.ru 01:51
Общество
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей. Они отмечают, что дождями затоплена и территория у метро "Третьяковская".
Российская газета 08:53
Футбол
Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»
Российская газета 01:55
Экономика
Титов назвал главной помехой восстановлению бизнеса в России нехватку спроса
"Больше половины респондентов отметили, что штатная численность сотрудников их компании на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80-100%", – отмечается в документе.
ПРАЙМ 10:10
Политика
Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд
Московский Комсомолец вчера в 16:47
Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля
Курс доллара на торгах Московской биржи впервые с 21 апреля превысил отметку в 76 рублей, следует из данных площадки.
Ведомости 10:08
Единоборства
Сын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира Хорна техническим нокаутом
Сын знаменитого российского боксера одержал победу техническим нокаутом, продлив свою беспроигрышную серию до 16 поединков.
Вести.Ru 08:47
Футбол
Луценко пропустит матчи сборной с Сербией и Венгрией
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, вызванный в сборную России для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией, пропустит не менее трех недель из-за травмы.
Спорт день за днем 09:36
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян относятся к чипированию отрицательно
Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставил данные, согласно которым большинство россиян, слышавших о теории чипирования, относятся к нему отрицательно.
Комсомольская правда 05:52
Общество
У берегов Украины выровняли затонувший танкер Delfi
Одесса, Украина, 26 августа 2020, 16:03 — REGNUM Затонувший напротив одного из пляжей Одессы танкер Delfi поставили на киль, написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 26 августа в своём Telegram — канале.
REGNUM 09:03
Общество
В доме оппозиционера Цепкало в Минске проходит обыск
В доме Валерия Цепкало в Минске проходит обыск, сообщили в штабе оппозиционера.
Коммерсантъ 09:51
Общество
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета 24 августа в 12:40
Политика
Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости 08:25
Экономика
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
BFM.ru 09:23
Авто
Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих
Одно из старейших британских изданий о машинах Autocar включило российские автомобили "Нива" и ВАЗ 2105 в список проверенных временем машин.
РИА Новости 07:51
Политика
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК 08:59
Политика
Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК 09:14
Политика
Тимошенко остается в критическом состоянии, но к ИВЛ не подключена
Состояние экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, заболевшей коронавирсуом, остается критическим.
Вести.Ru 07:18
Общество
Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек
Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета 07:20
Общество
Глава МВД Франции защитил право женщин загорать топлес
Париж, 26 августа 2020, 09:28 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин защитил право женщин загорать топлес, сообщает Ouest-France.
REGNUM 02:28
Общество
Из Купаловского театра уволились 58 человек
Из белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы уволились 58 актеров и других сотрудников, сообщили представители учреждения.
Интерфакс 10:13
Религия
Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии
"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
РЕН ТВ вчера в 10:09
Происшествия
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 05:40
Общество
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
По результатам аудита выяснилось, что в 53% случаев не были произведены доплаты к пенсиям.
Evo-rus.com 04:01
Политика
Путину доложили о ситуации с коронавирусом в России
В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Lenta.ru 10:07
Общество
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ru 07:29