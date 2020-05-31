Американская WTI в мае взлетела на 88%, что является новым историческим рекордом со времен 1990 года, когда произошло подорожание на 44,6%. Несмотря на это, марка WTI продолжает сохранять стоимость вполовину меньше максимальных значений января этого года.

Стоимость американской нефти WTI выросла почти вдвое за месяц

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