Энергетика
iReactorСтоимость американской нефти WTI выросла почти вдвое за месяц
Американская WTI в мае взлетела на 88%, что является новым историческим рекордом со времен 1990 года, когда произошло подорожание на 44,6%. Несмотря на это, марка WTI продолжает сохранять стоимость вполовину меньше максимальных значений января этого года.
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Экономика
Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%
Как сообщают СМИ, бизнесмены хотят оспорить решение профильного комитета правительства о фактическом аннулировании финансирования строительства Московско-Дунайской развязки.
Neva.Today 02:15
Общество
Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Общество
НХЛ выступила в поддержку протестующих против расизма
Отмечается, что НХЛ поддерживает тех, кто старается достичь расово справедливое общество и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.
ProstoProSport вчера в 23:41
Общество
В Ростов прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка
Блокнот Ростов-на-Дону 01:31
Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Общество
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Lenta.ru вчера в 22:23
Киберспорт
Голубоглазые и темнокожие — Blizzard официально представила новые модели эльфов крови и бездны из Shadowlands
Blizzard официально представила новые модели для эльфов крови и бездны из World of Warcraft: Shadowlands.
CyberSport.ru вчера в 03:43
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 30 мая в 13:46
Экономика
Российские банки начали предлагать клиентам цифровые карты
Тинькофф-банк начал предлагать новым клиентам цифровую карту, которая не требует полной идентификации и работает по принципу анонимного электронного кошелька.
Коммерсантъ 02:21
Происшествия
Ураган оставил без электричества 31 населенный пункт Башкортостана
Электроснабжение нарушено в 31 населенном пункте региона: 9 – Шаранском и 22 – в Бакалинском районах.
Вести.Ru 02:22
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Единоборства
Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что отказывается от своего титула.
RT на русском 01:47
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 30 мая в 06:07
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах
Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
REGNUM вчера в 04:44
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Общество
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Кино
Мировые кинофестивали запустили киномарафон на YouTube
Организаторы крупнейших смотров объединились, чтобы помочь индустрии кино.
Говорит Москва вчера в 12:00