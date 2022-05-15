Заместитель директора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова считает, что коррекция цен пока происходит в основном в индивидуальном порядке: в процессе торга собственники квартир в Москве соглашаются на дисконт в 5–10%.
Офицер и военный обозреватель Геннадий Алехин в разговоре с изданием "Украина.ру" рассказал, что обстрелы Белгородской области и заявления о контрнаступлении со стороны ВСУ являются ничем иным как отвлечением внимания российской армии от главных направлений фронта.