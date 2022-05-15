Будьте в Плюсе

Стоимость аренды квартир в крупнейших городах России в мае снизилась

В России продолжает падать стоимость аренды жилья.
Газета.Ru
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России в мае — 19,7 тыс. руб., двухкомнатных — 29 тыс. руб. в месяц.
Коммерсантъ
Заместитель директора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова считает, что коррекция цен пока происходит в основном в индивидуальном порядке: в процессе торга собственники квартир в Москве соглашаются на дисконт в 5–10%.
Коммерсантъ
Этому способствует сезонный фактор: летом активность традиционно снижена.
Говорит Москва

Подробнее о событии

В России стала дешеветь аренда квартир
Секрет фирмы09:51
Стоимость аренды снижается
Коммерсантъ02:58
Самое цитируемое
В России снижается стоимость аренды квартир
Экономика сегодня09:44
Стоимость аренды квартир в крупнейших городах России в мае снизилась
Газета.Ru08:33
В России снизилась стоимость аренды жилья
Рамблер04:46
Аналитики зафиксировали снижение стоимости аренды квартир
Говорит Москва04:00
Собственники жилья в крупных городах России снижают стоимость аренды
ФАН09:49

Интересное

Экс-замглавы Минобороны Польши Шереметьев захотел демилитаризовать Калининградскую область

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области.
РИА Новости11:48

Глава Чечни Кадыров раскритиковал план Турции по эвакуации военных с «Азовстали»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил план Турции по эвакуации украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Lenta.ru12:52

Захарова: Россия ответит на хамские действия стран Запада

Хамские и незаконные действия стран Запада не останутся без ответа со стороны России.
Российская газета12:21

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении с начала суток 24 украинских националистов

С начала суток уничтожены 24 украинских националиста, сообщает Народная милиция ДНР.
РИА Новости12:39

Боевой офицер Алёхин заявил, что ВС Украины блефуют в заявлении о контрнаступлении

Офицер и военный обозреватель Геннадий Алехин в разговоре с изданием "Украина.ру" рассказал, что обстрелы Белгородской области и заявления о контрнаступлении со стороны ВСУ являются ничем иным как отвлечением внимания российской армии от главных направлений фронта.
NVL10:40

Bloomberg узнал о плане ЕС покупать российский газ без нарушения санкций

Евросоюз разработал план покупки российского газа, который позволит импортерам оплачивать поставки топлива в рублях и избежать нарушения санкций, пишет Bloomberg.
Ведомости09:38

Руденко заявил, что организаторы «Песни года» проведут чистку артистов в 2022 году

В этом году музыкальный фестиваль "Песня года" столкнется с серьезными переменами.
Solenka.info11:00

Глава минобороны Белоруссии Хренин спрогнозировал расширение ОДКБ до десятков стран

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) будет расширяться и через несколько лет в нее войдут «десятки стран».
Lenta.ru10:18

Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter, а предпочтет собственную соцсеть Truth

Как сообщалось, Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Трампа в Twitter, заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.
РИА Новости12:38

Daily Express: на территории «Азовстали» находятся трое британских военных

В подвалах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе находятся минимум трое бывших британских военнослужащих.
Вести.Ru12:51