По словам эксперта, съем однокомнатной квартиры в Петербурге в среднем обходится в 30,1 тысячи рублей. Аренда однушки в Москве обойдется еще дороже – в 42 тысячи рублей, что также на 9 процентов больше, чем в прошлом месяцев.

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