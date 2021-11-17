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Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла на 9 процентов за месяц

По словам эксперта, съем однокомнатной квартиры в Петербурге в среднем обходится в 30,1 тысячи рублей. Аренда однушки в Москве обойдется еще дороже – в 42 тысячи рублей, что также на 9 процентов больше, чем в прошлом месяцев.В источнике

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Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла на 9 процентов за месяц
Петербургский дневник11:11
Эксперты: ставки аренды жилья в городах-миллионниках за месяц выросли на 6%
ТАСС05:13
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Стоимость аренды «однушки» в Петербурге выросла почти на 10% за месяц
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Деловое.ТВ08:56
ТАСС: арендные ставки в городах-миллионниках РФ выросли в октябре в среднем на 6 процентов
Lenta.ru09:45
Аренда однокомнатных квартир в Петербурге за месяц подорожала на 9%
DP.RU08:03
Стоимость аренды жилья в крупных городах выросла на 6% за месяц
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