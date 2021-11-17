По словам эксперта, съем однокомнатной квартиры в Петербурге в среднем обходится в 30,1 тысячи рублей. Аренда однушки в Москве обойдется еще дороже – в 42 тысячи рублей, что также на 9 процентов больше, чем в прошлом месяцев.В источнике
Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в перспективе станет точкой роста для экономики ДНР, считает министр экономического развития республики Алексей Половян.
Заместитель командующего войсками Южного военного округа, бывший командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов доставил из Баку в Ереван тело погибшего армянского военного, передает Sputnik Армения.
Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в нормандском формате пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.
Гособвинение запросило суд восемь лет колонии строгого режима для бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, обвиняемого в развратных действиях в отношении детей и распространении порнографии, сообщила в среду областная прокуратура.