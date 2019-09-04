Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
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