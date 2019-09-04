Экономика
РИА НовостиСтоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
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Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт вчера в 04:46
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Происшествия
В Оренбурге возбудили дело после самоубийства заключенного
Московский Комсомолец 10:44
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Футбол
Летом ЦСКА пытался подписать форварда «Барселоны»
В летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытки подписать форварда «Барселоны» Карлеса Переса Сайоля.
Чемпионат 11:10
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России
Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Космос
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Политика
Украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность
По сообщению RT, Рада приняла в окончательном чтении внесенные в Конституцию изменения о снятии с депутатов неприкосновенности.
Rostov gazeta вчера в 07:36
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.
Российская газета 11:57
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.
Sportbox.RU 11:19
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал об основных факторах развития рака
На появление и развитие онкологических заболеваний влияют употребление алкоголя, курение и вирус папилломы человека.
Общественная служба новостей 04:36
Политика
Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу
Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза.
Lenta.ru 10:12
Шоу-бизнес
Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения
Телеведущий Иван Ургант в Instagram рассказал, что пришел поздравить свою бабушку, знаменитую актрису Нину Ургант, которой исполнилось девяносто лет.
Телепрограмма 07:01
Политика
В Италии сформировано новое правительство
Структура Совмина "Конте-2" разительно отличается от предыдущего правительства, появившегося на свет в результате подписания так называемого "коалиционного соглашения" между правоцентристской "Лигой" и "пятизвездочниками".
Российская газета 10:16
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Путину и Моди показали бурятский ритуал защиты от злых духов
При входе в павильон Бурятии лидеров двух стран встретили артисты в национальных костюмах, которые продемонстрировали традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов, пишет "Интерфакс".
РЕН ТВ 10:43
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31