Экономика
РИА НовостиСтоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
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Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Космос
«Главкосмос» запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году
Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.
РИА Новости 06:24
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика
Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Политика
США расширили список санкций по Ирану
Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Общество
Мединский оскорбил взрослых любителей комиксов
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Баскетбол
Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира
Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Политика
Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве в дела России
Немецкое издание Deutsche Welle заявило об объективности своей работы и отвергло обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ, следует из ответа издания на запрос комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства.
РИА Новости 00:40
Гаджеты
В открытый доступ попали документы Apple о грядущих iPhone 11
Приемником XR станет iPhone 11, а две других модели – Xs и Xs Max. В продажу новые смартфоны поступят 27 сентября.
The GEEK 03:54
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Политика
Конте сформировал новое правительство Италии
Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.
RT на русском 10:00
Экономика
Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45
Технологии
В России могут легализовать eSIM
Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.
Ридус 10:10
Армия и оружие
Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов в Сирии
«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», — говорится в сообщении пресс-службы российского Минобороны.
RT на русском 09:56
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом матче сезона проиграл «Куньлунь Ред Стар»
News102.ru вчера в 10:07
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
Российская газета 06:33
Единоборства
Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко заявил о том, что подписал на бой с о стронгменом Михаилом Кокляевым.
Allboxing.ru 11:03
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20