Экономика
Красная веснаСтоимость авиабилетов в России выросла на 7%
Стоимость билетов на самолет в России за первое полугодие выросла на 7% в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году, сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова 4 сентября.
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Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известия01 сентября в 17:02
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Общество
Россияне проявили Honor
Китайские смартфоны показали хорошие продажи и в августе: с 12 по 18 августа общая доля Huawei и Honor на рынке составила 37% в штучных продажах, в то время как годом ранее за аналогичный период показатель составлял 29%, следует из данных ритейлеров, с которыми ознакомился "Ъ".
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В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
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Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
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Народный артист России, актер и режиссер Сергей Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в российских кинотеатрах.
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Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
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Футбол
Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания
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Спорт-Экспресс 08:00
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
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Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
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Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
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МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
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Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.
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Общество
Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019
Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
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