Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Стоимость билетов на самолет в России за первое полугодие выросла на 7% в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году, сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова 4 сентября.

Стоимость авиабилетов в России выросла на 7%

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