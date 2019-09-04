Экономика

Красная веснаКрасная веснаСтоимость авиабилетов в России выросла на 7%

Стоимость билетов на самолет в России за первое полугодие выросла на 7% в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году, сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова 4 сентября.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известия01 сентября в 17:02

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В России подорожали авиабилеты

URA.Ruвчера в 23:58

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов в первом полугодии

Московский Комсомолец00:40

Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

РИА Новостивчера в 23:03

Названа причина подорожания авиабилетов

Lenta.ruвчера в 23:38

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов

RT на русскомвчера в 23:23

Авиабилеты в I полугодии подорожали на 7%

ТАССвчера в 23:06

Минтранс объяснил рост стоимости авиабилетов в России

Интерфаксвчера в 23:50
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Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Общество

Россияне проявили Honor

Китайские смартфоны показали хорошие продажи и в августе: с 12 по 18 августа общая доля Huawei и Honor на рынке составила 37% в штучных продажах, в то время как годом ранее за аналогичный период показатель составлял 29%, следует из данных ритейлеров, с которыми ознакомился "Ъ".
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Правительство Украины одобрило увольнение Кличко

Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Транспорт

Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Общество

На Урале уволили хирурга, рассказавшего о низких зарплатах

Ранее Станислав Редькин рассказывал журналистам о низкой зарплате врачей в сравнении с больницами области и повышенной нагрузке.
Московский Комсомолец 08:52
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Коммерсантъ вчера в 14:44
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РЕН ТВ 06:05
Происшествия

В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали

В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
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Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия 09:50
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices вчера в 14:24
Политика

В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Футбол

Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

LiveSport.ru 08:53
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе, российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов получит за бой против американца Дастина Порье более шести миллионов долларов.
МИР 24 09:55
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

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КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.
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Кино

Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов

Народный артист России, актер и режиссер Сергей Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в российских кинотеатрах.
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Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Футбол

Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания

Защитник «Реала» Серхио Рамос поздравил свою супругу Пилар Рубио, которая в рамках телевизионного шоу побила рекорд по задерживанию дыхания под водой.
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Здоровье

Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
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Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Экономика

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
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Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине

Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
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Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.
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Общество

Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019

Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
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