Энергетика
Mockva.ruСтоимость нефти Brent превысила $43 за баррель впервые за 3 месяца
Цена на августовский фьючерс нефти марки Brent перевалила за $43 за баррель впервые с 6 марта 2020 года. Такие данные приводит лондонская биржа ICE 8 июня.
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Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Здоровье
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня
Режим самоизоляции, введенный в Пермском крае 2 июня, продлен до 15 июня.
ТАСС 05 июня в 07:48
Общество
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Забайкалье
У пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания.
REGNUM 23:03
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Культура
Гарри Бардин объяснил критику ремейков советских мультиков
iReactor 05 июня в 06:02
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске задержаны, сообщается на сайте управления МВД по Красноярскому краю со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
РИА Новости 22:56
Общество
Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM 22:10
Религия
День Святой Троицы отмечают 7 июня
Телепорт вчера в 19:50
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 20:23
Экономика
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам
Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.
РБК 23:01
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
Экономика
«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний
В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 21:28
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Здоровье
Еще 240 человек в Свердловской области заболели коронавирусом
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
Общество
Россиян предупредили о вреде антисептиков
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
Lenta.ru 22:07
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
Политика
Spiegel: Решение Трампа о выводе военных обескуражило Германию
Немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что власти ФРГ были удивлены и не готовы к тому, что американский лидер Дональд Трамп вывел почти треть дислоцированных в ФРГ американских военных, не уведомив об этом властей Германии.
РЕН ТВ 07:49
Политика
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском 05 июня в 22:41
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости 19:31
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
Москва 24 вчера в 12:38
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Шоу-бизнес
Полуголая Седокова опубликовала «горячее» фото из ванной
Известная певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала очередное "горячее" фото, заставив поклонников писать восторженные комменты.
Российский Диалог 05:27
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44