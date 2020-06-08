Цена на августовский фьючерс нефти марки Brent перевалила за $43 за баррель впервые с 6 марта 2020 года. Такие данные приводит лондонская биржа ICE 8 июня.

Стоимость нефти Brent превысила $43 за баррель впервые за 3 месяца

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