Энергетика

РБКРБКСтоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя. Выросла и стоимость техасской WTI.
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Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новости19:15

Цена нефти Brent превысила $43

Коммерсантъ20:11

Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

РБК20:05

Цена нефти североморской марки Brent c начала торгов в Лондоне выросла почти на 2%

Эхо Москвы20:12

Цена нефти марки WTI превысила $40 за баррель впервые с 6 марта

Известия19:15

Цена на нефть марки WTI превысила $40 впервые с 6 марта

Газета.Ru18:48

Цены на нефть подскочили

Lenta.ru18:45
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Здоровье

В Бурятии коронавирус выявили у 52 человек

Улан-Удэ, 6 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 02:26
129
Армия и оружие

Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт

Газета.Ru вчера в 05:00
11
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском 21:41
15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва 21:17
6
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
301
Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
1,2K
Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo 06:01
Общество

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном

Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
14
Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
35
Политика

Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru 16:31
10
Общество

Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
Журналистская правда вчера в 12:55
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Шоу-бизнес

Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
158
Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
276
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
11
Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
35
Армия и оружие

Минобороны: в городах России проводится подготовка к параду Победы

Аргументы и Факты 21:34
1
Общество

В Иркутской области за сутки выявили 179 заболевших коронавирусом

Выздоровели 779 пациентов (плюс 175). От коронавируса скончались 14 человек (еще один – за сутки).
ИА Альтаир 05 июня в 23:06
20
Происшествия

В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области потушен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
РИА Новости 08:41
200
Религия

8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой

В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
3
Энергетика

«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
465
Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ 07:11
53
Происшествия

В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
5
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,9K
Наука

На Земле выявлено место с самым чистым воздухом

На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com 00:29
55
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
261
Общество

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
696
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
157
Происшествия

Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео

Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 14:30
310
Космос

Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде

Национальная служба новостей 05 июня в 09:52
36
Происшествия

Прокладка трубы для газопровода «Северный поток-2» в Ленинградской области привела к ущербу в полмиллиарда рублей

По словам сотрудников предприятия, река Хревица считалась одной из чистейших в Европе, но из-за строительных работ подрядчиков «Газпрома» вода в ней почернела от грязи и глины.
Эхо Москвы 19:10
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