Энергетика
РБКСтоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя. Выросла и стоимость техасской WTI.
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Здоровье
В Бурятии коронавирус выявили у 52 человек
Улан-Удэ, 6 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 02:26
Армия и оружие
Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
Газета.Ru вчера в 05:00
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском 21:41
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва 21:17
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Общество
Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
Политика
Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru 16:31
Общество
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
Журналистская правда вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Армия и оружие
Минобороны: в городах России проводится подготовка к параду Победы
Аргументы и Факты 21:34
Общество
В Иркутской области за сутки выявили 179 заболевших коронавирусом
Выздоровели 779 пациентов (плюс 175). От коронавируса скончались 14 человек (еще один – за сутки).
ИА Альтаир 05 июня в 23:06
Происшествия
В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области потушен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
РИА Новости 08:41
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ 07:11
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Наука
На Земле выявлено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com 00:29
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Общество
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия
Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео
Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 14:30
Космос
Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде
Национальная служба новостей 05 июня в 09:52
Происшествия
Прокладка трубы для газопровода «Северный поток-2» в Ленинградской области привела к ущербу в полмиллиарда рублей
По словам сотрудников предприятия, река Хревица считалась одной из чистейших в Европе, но из-за строительных работ подрядчиков «Газпрома» вода в ней почернела от грязи и глины.
Эхо Москвы 19:10