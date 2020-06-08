Энергетика
РБКСтоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя. Выросла и стоимость техасской WTI.
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Экономика
Фермеры пожаловались на удорожание кормов и их компонентов
Российские фермеры жалуются на недостаток доступных кормов и удорожание их основных компонентов — сои и соевого шрота.
Известия вчера в 11:00
Общество
Путин на видео устроил разнос Потанину за ЧП в Норильске
Московский Комсомолец 05 июня в 08:09
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Религия
Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле
Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня.
АМИТЕЛ вчера в 19:15
Общество
СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 06 июня в 17:24
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Общество
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Россиян ждет короткая трудовая неделя в связи с Днем России. Рабочими будут всего четыре дня - с 8 по 11 июня, сообщили в Роструде.
Российская газета вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирус лабораторно подтверждён у 106 детей.
REGNUM вчера в 21:04
Политика
В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу
Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
REGNUM 00:19
Политика
МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии.
Piter.tv вчера в 05:19
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM вчера в 01:33
Культура
Онлайн-кинофестиваль Key Buyers Event: Digital Edition стартует 8 июня
В фестивале российского аудиовизуального контента примут участие 123 отечественные компании, которые представят более 300 проектов.
RuNews24.ru 05 июня в 06:33
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Футбол
В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
Политика
Великобритания обвинила ФРГ в «измене» из-за «Северного потока – 2»
Депутат парламента Великобритании Дэниел Кавчински обвинил Германию в «предательстве» Европы из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом парламентарий рассказал газете Daily Express.
Профиль 00:24
Футбол
«Хоффенхайм» не стал покупать Куртуа из-за его проблем с математикой
Спортивный директор «Фортуны» Луц Пфанненштиль, ранее работавший скаутом «Хоффенхайма», рассказал, почему его экс-клуб в 2010 году не приобрел вратаря Тибо Куртуа, хотя рассматривал такую возмжность.
Sport24.ru вчера в 22:52
Общество
В Приморье за сутки выявили сразу 67 человек с коронавирусом
За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Владивосток-Новости вчера в 23:15
Происшествия
В Горном Алтае утонул полуторагодовалый ребенок
АМИТЕЛ вчера в 23:51