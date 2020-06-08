Энергетика
REGNUMНефть Brent опустилась ниже $43 за баррель
Лондон, 8 июня 2020, 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель. Однако потом пошла на снижение.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
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Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Все вновь открывшиеся организации будут обязаны соблюдать требования курирующих их городских департаментов и предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
Экономика
Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Академик РАН рассказал, повлияют ли жара и солнце на коронавирус
Эксперт, на которого ссылается «Интерфакс», также отметил, что коронавирус передается респираторным путем, то есть, в первую очередь, в помещениях, а не на улице, то есть вряд ли зависит от погоды и в этом отношении.
Московский Комсомолец 10:11
Политика
Премьер Армении уволил главу Генштаба за свадьбу в карантин
Громкий скандал вызвала пышная свадьба сына начальника Генштаба Армении.
BFM.ru 10:19
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Авто
Toyota запустила продажи гибридного Toyota RAV4
Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня 01:30
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Очевидно, режиссер решил не вызывать ассоциаций с суперзлодеем Дарксайдом. Возможно, в фильме Снайдера появятся и новые персонажи.
Родной город 07:44
Музыка
Стример удалил все видео с Twitch — это произошло после ужесточений правил сервиса о музыкальном контенте
Утром 8 июня стало известно, что треки из сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify, теперь нельзя включать в Twitch.
Evo-rus.com 08:56
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Энергетика
«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ
Переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля.
Lenta.ru 07:54
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой
В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
Гаджеты
Tom’s Hardware: AMD больше не поддерживает графику в процессорах Intel
Компания AMD прекратила поддержку драйверов для интегрированных графических чипов в процессорах Intel Kaby Lake-G, 7 июня сообщает портал Tom’s Hardware.
ИА Красная Весна вчера в 15:28
Экономика
Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения в расходах мэрии на СМИ
В 2017 году в работу со СМИ тратилось более 65,9 млн рублей, в 2018 году — более 75 млн рублей, в 2019 году — 108,1 млн рублей.
ТагилСити.ру 10:24
Политика
Опубликован документ о смягчении порядка въезда и выезда из России
На сайте правительства России опубликован документ, который смягчает порядок въезда и выезда из страны.
RT на русском 09:22
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Политика
В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о сроке президента
Первоначальное отсутствие на сайте, объясняющем суть предполагаемых изменений в Конституцию, информации о поправке, дающей право действующему президенту России Владимиру Путину избираться на новый срок, в Кремле объяснили техническими накладками.
Известия 07:16
Футбол
Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне
Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Здоровье
В доме престарелых под Воронежем коронавирус нашли у 107 постояльцев
Воронеж, 8 июня 2020, 16:49 — REGNUM Вспышка коронавируса произошла в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области.
REGNUM 09:49
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Гаджеты
Высота процессорного охладителя ID-Cooling IS-47K составляет 47 мм
Анонсированное решение получило низкопрофильный дизайн. Охладитель имеет высоту всего 47 мм.
3DNews 09:40