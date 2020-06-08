Лондон, 8 июня 2020, 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель. Однако потом пошла на снижение.

Нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

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