Энергетика

РБКРБКСтоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя. Выросла и стоимость техасской WTI.
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Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

Вести.Ruвчера в 20:47

Цены на нефть подскочили

Lenta.ruвчера в 18:45

Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

РБКвчера в 20:05

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новостивчера в 19:15

Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта

ТАССвчера в 19:02

Цена на нефть марки WTI превысила $40 впервые с 6 марта

Газета.Ruвчера в 18:48

Цена нефти Brent превысила $43

Коммерсантъвчера в 20:11
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
329
Происшествия

Редкого серого дельфина спасли из иловой ловушки в Приморье

В Приморье спасли редкого краснокнижного серого дельфина, который попался в иловую ловушку.
Газета.Ru 06 июня в 02:54
8
Энергетика

Соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти продлили на месяц

Министры ОПЕК достигли соглашения о продлении текущего уровня сокращения нефтедобычи еще на один месяц.
ПолитРоссия 06 июня в 09:16
157
Политика

Опрос: американцы уверены, что ситуация в США выходит из-под контроля

Около 80% американцев считают, что после гибели Джорджа Флойда ситуация в США выходит из-под контроля, показал опрос общественного мнения 7 июня, сообщает The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна вчера в 12:07
19
Экономика

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:28
86
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
40
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
1,8K
Общество

Великобритания вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну

Великобритания вводит двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну.
Российская газета вчера в 21:27
1
Общество

Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
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Авто

Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей

Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь 06 июня в 12:04
2
Спорт

У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru вчера в 08:59
Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
Общество

Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса

Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 20:18
5
Армия и оружие

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новости вчера в 19:31
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Энергетика

«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 06:55
481
Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
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Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
17
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
1,2K
Армия и оружие

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

Известия вчера в 23:17
Общество

Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США

Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM вчера в 22:10
60
Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
2,6K
Экономика

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Кино

Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет

ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости вчера в 07:36
24
Экономика

Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
НИА-Красноярск 04 июня в 22:20
477
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
706
Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Шоу-бизнес

Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами

35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru 06 июня в 09:10
5
Политика

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском 05 июня в 22:41
3
Происшествия

Пропавший в Башкирии ребенок найден живым

Вести.Ru вчера в 12:58
34
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
16
Как работают Яндекс.Новости?
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