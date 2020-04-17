Стоимость барреля нефти марки West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже $19. Это произошло впервые с января 2002 года. Согласно данным торгов лондонской биржи ICE, на 16:00 мск цена майских фьючерсов на WTI упала с момента открытия более чем на 10% — до $17,86 за бочку.

Цена за баррель WTI упала до уровня 2002 года

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