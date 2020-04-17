Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВВпервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель

Впервые с 18 января 2002 года цена нефти марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, следует из данных торгов. Напомним, что цены на нефть обвалились в марте после развала сделки ОПЕК+, страны отказались сокращать добычу на фоне распространения коронавируса.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась до $27,36 за баррель

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Котировки Brent и WTI меняются разнонаправленно

Росбалт08:14
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19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Трамп объявил план по снятию карантина в США

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Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов

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У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

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Продажи кроссоверов и внедорожников в первом квартале выросли на 12%

Продажи новых кроссоверов и внедорожников в первом квартале 2020 года выросли на 11,6% до 183,2 тыс. единиц.
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Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом

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В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
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Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
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Установлена температура гибели коронавируса

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Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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