Энергетика
РЕН ТВВпервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель
Впервые с 18 января 2002 года цена нефти марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, следует из данных торгов. Напомним, что цены на нефть обвалились в марте после развала сделки ОПЕК+, страны отказались сокращать добычу на фоне распространения коронавируса.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
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