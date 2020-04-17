Впервые с 18 января 2002 года цена нефти марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, следует из данных торгов. Напомним, что цены на нефть обвалились в марте после развала сделки ОПЕК+, страны отказались сокращать добычу на фоне распространения коронавируса.

Впервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель

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