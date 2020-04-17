Энергетика
МИР 24Стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже $19
Цена на нефть марки WTI в пятницу, 17 апреля, опустилась до $18,68 за баррель. В последний раз стоимость менее $19 за баррель фиксировалась в 2002 году, сообщают «Известия». Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,86% – до $28,07.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
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Комментарии
Общество
Собянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 10:35
Спорт
Дмитрий Губерниев: «В лыжах занимаются какими-то темными делишками и понимают: если я буду комментировать, то обо всем расскажу»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских лыжников, а также о том, что глава ФЛГР Елена Вяльбе против его работы на лыжных трансляциях.
Sports.ru вчера в 10:58
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa вчера в 17:34
Общество
Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам
Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме.
Московский Комсомолец вчера в 21:00
Экономика
Президент РФ предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты
В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае.
Дербентские новости 16 апреля в 03:06
Политика
Лавров и Помпео обсудили возвращение российских школьников
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в пятницу по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым шаги по укреплению стратегической стабильности.
ТВ Центр вчера в 13:52
Армия и оружие
Черноморский флот «отработал» ракетами перед эсминцем США «Портер»
Дизель-электрическая подводная лодка "Колпино", вооруженная крылатыми ракетами "Калибр", и бомбардировщики Су-24М продемонстрировали нанесение совместного ракетно-бомбового удара по отряду кораблей условного противника в Чёрном море во время сопровождения кораблями ЧФ эсминца ВМС США USS Porter DDG-78 (" Портер"), сообщает 16 апреля пресс-служба Черноморского флота.
REGNUM 16 апреля в 15:18
Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
Происшествия
В Севастополе в два раза выросло число «коронавирусных подозреваемых»
Севастополь, 15 апреля 2020, 18:05 — REGNUM За сутки в Севастополе в два раза увеличилось число граждан, которые находятся дома под наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 15 апреля в 11:05
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Армия и оружие
В НАТО призвали оценить случаи сбора сведений о военных в виртуальной среде
В НАТО предлагают изучить случаи использования виртуальной среды «государственными и негосударственными субъектами» для сбора информации, в котором задействуют военнослужащих альянса.
RT на русском 01:00
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
Финал Всероссийской олимпиады школьников отменен
Изначально Минпросвещения России перенесло срок окончания олимпиад на 30 июня.
Учительская газета вчера в 04:06
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
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Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде
Московский Комсомолец 16 апреля в 15:59
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
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Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
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Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать самоизоляцию и не разводиться
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан к терпению.
Европейско-Азиатские новости вчера в 11:49
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12