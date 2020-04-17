Цена на нефть марки WTI в пятницу, 17 апреля, опустилась до $18,68 за баррель. В последний раз стоимость менее $19 за баррель фиксировалась в 2002 году, сообщают «Известия». Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,86% – до $28,07.

Общество Собянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса. 228

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 763

Общество Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17 Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок. 65

Общество Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме. 10

Экономика Президент РФ предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае. 4,1K

Политика Лавров и Помпео обсудили возвращение российских школьников Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в пятницу по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым шаги по укреплению стратегической стабильности. 2

Армия и оружие Черноморский флот «отработал» ракетами перед эсминцем США «Портер» Дизель-электрическая подводная лодка "Колпино", вооруженная крылатыми ракетами "Калибр", и бомбардировщики Су-24М продемонстрировали нанесение совместного ракетно-бомбового удара по отряду кораблей условного противника в Чёрном море во время сопровождения кораблями ЧФ эсминца ВМС США USS Porter DDG-78 (" Портер"), сообщает 16 апреля пресс-служба Черноморского флота. 8

Происшествия В Севастополе в два раза выросло число «коронавирусных подозреваемых» Севастополь, 15 апреля 2020, 18:05 — REGNUM За сутки в Севастополе в два раза увеличилось число граждан, которые находятся дома под наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. 37

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 725

Армия и оружие В НАТО призвали оценить случаи сбора сведений о военных в виртуальной среде В НАТО предлагают изучить случаи использования виртуальной среды «государственными и негосударственными субъектами» для сбора информации, в котором задействуют военнослужащих альянса.

Общество Финал Всероссийской олимпиады школьников отменен Изначально Минпросвещения России перенесло срок окончания олимпиад на 30 июня. 7

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 1,9K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,6K

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 232

Шоу-бизнес Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big. 24

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 314