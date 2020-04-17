Майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне ниже $20 на Нью-Йоркской товарной бирже 17 апреля по данным на 8:00 мск. Стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов азиатской сессии снизилась на 0,8% по отношению к данным предыдущих торгов, до $19,7.

Цена на нефть марки WTI остановилась на отметке ниже $20

Происшествия В Оренбуржье за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом Оренбург, 15 апреля 2020, 16:03 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, на 15 апреля, на региональном уровне выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе три — клинических.

Политика МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей. 4,6K

Политика Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. 313

Политика Путин отложил проведение парада Победы Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. 2,7K

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 390

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 292

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Технологии Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5 Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что компания Sony в первый год продаж собирается выпустить более ограниченный выпуск PlayStation 5, по сравнению с PS4. 34

Общество ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. 2K

Здоровье В Саратовской области закрыли на карантин город Ершов Ершов находится в восточной части Саратовской области, расстояние от него до Самары – 250 километров, до самых южных населенных пунктов региона - 200 км. Отметим также, что в Ульяновской области завтра будут закрыты на карантин рабочие поселки Карсун и Языково. 3

Происшествия В Ленобласти 10-летний мальчик избил молотком пенсионерку Ребенок избил пенсионерку молотком и отобрал у нее банковскую карту. Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".

Футбол Сергей Лавров сравнил «Спартак» с родиной Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз признался в симпатии к московскому "Спартаку".

Здоровье Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19". 219

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