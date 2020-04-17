Энергетика
ИА Красная ВеснаЦена на нефть марки WTI остановилась на отметке ниже $20
Майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне ниже $20 на Нью-Йоркской товарной бирже 17 апреля по данным на 8:00 мск. Стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов азиатской сессии снизилась на 0,8% по отношению к данным предыдущих торгов, до $19,7.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
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Комментарии
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Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
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В Оренбуржье за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом
Оренбург, 15 апреля 2020, 16:03 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, на 15 апреля, на региональном уровне выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе три — клинических.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
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Государственные Вести вчера в 02:16
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Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
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Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что компания Sony в первый год продаж собирается выпустить более ограниченный выпуск PlayStation 5, по сравнению с PS4.
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Российская певица Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь.
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Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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Ребенок избил пенсионерку молотком и отобрал у нее банковскую карту. Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".
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В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
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