Энергетика
МИР 24Стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже $19
Цена на нефть марки WTI в пятницу, 17 апреля, опустилась до $18,68 за баррель. В последний раз стоимость менее $19 за баррель фиксировалась в 2002 году, сообщают «Известия». Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,86% – до $28,07.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
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Комментарии
Космос
Компания Launcher анонсировала испытания инновационного ракетного двигателя в Космическом центре Стенниса
Naked Science 15 апреля в 12:38
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
Общество
Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая
Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
Политика
В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google
Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru вчера в 06:38
Общество
В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом
В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом.
Газета.Ru 05:38
Кино
Деми Мур поседела в тизере сериала «О дивный новый мир»
РИА Новости вчера в 18:06
Здоровье
В саратовском Ершове вводят режим карантина
Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.
REGNUM 06:09
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
Российская газета 02:55
Общество
В Липецкой области введут пропуска на передвижение
Власти Липецкой области объявили о внедрение пропускной системы передвижения граждан в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Национальная служба новостей 14 апреля в 16:57
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотеку
Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса.
Хакасия-Информ вчера в 23:20
Экономика
Экономика Украины пострадает от пандемии сильнее, чем мировая — эксперты
Уровень безработицы на Украине в 2020 году составит 9,4%, а позже снизится до 9,1%. Основным риском для украинской экономики является продолжение и усиление карантинных мер против коронавируса, считают эксперты.
REGNUM 06:14
Кино
Скончался актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи
Rambler News Service 05:49
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Происшествия
Коронавирус помешал Канаде рассмотреть вопрос депортации Оберлендера
Власти Канады из-за пандемии коронавируса не могут рассмотреть дело о возможности депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовым убийствам мирных граждан Ростовской области в августе 1942 года.
Известия вчера в 23:05
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
В Кремле оценили реализацию мер поддержки бизнеса из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход реализации мер поддержки малых и средних предпринимателей в условиях распространения коронавируса.
RT на русском 06:00
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
Происшествия
В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми
В Башкирии скончались от коронавируса еще двое пациентов.
Российская газета 06:38
Здоровье
В Кировской области выявлено уже 125 случаев заболевания коронавирусом
В региональном минздраве сообщили о количестве заболевших COVID-19 в регионе.
Вятка Областная 04:31
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что коронавирус могли завезти в Ухань извне.
Дни24 04:12