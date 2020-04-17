Цена на нефть марки WTI в пятницу, 17 апреля, опустилась до $18,68 за баррель. В последний раз стоимость менее $19 за баррель фиксировалась в 2002 году, сообщают «Известия». Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,86% – до $28,07.

Общество Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. 9

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 24

Космос В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с. 7

Здоровье В саратовском Ершове вводят режим карантина Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.

Политика Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения. 65

Общество В Липецкой области введут пропуска на передвижение Власти Липецкой области объявили о внедрение пропускной системы передвижения граждан в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. 374

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 312

Недвижимость Путин предложил запустить льготную ипотеку Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса. 3,1K

Экономика Экономика Украины пострадает от пандемии сильнее, чем мировая — эксперты Уровень безработицы на Украине в 2020 году составит 9,4%, а позже снизится до 9,1%. Основным риском для украинской экономики является продолжение и усиление карантинных мер против коронавируса, считают эксперты.

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,7K

Происшествия Коронавирус помешал Канаде рассмотреть вопрос депортации Оберлендера Власти Канады из-за пандемии коронавируса не могут рассмотреть дело о возможности депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовым убийствам мирных граждан Ростовской области в августе 1942 года. 3

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,2K

Политика Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6. 87

Общество За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19. 60